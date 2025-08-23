快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

「燈怎麼暗了？」重啟核三公投日！高雄驚傳跳電…投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止貨櫃車聯絡道26日晚封閉 養工處施工銑鋪

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市養工處8月26日晚上10時至翌日清晨6時辦理道路銑鋪工程，封閉汐止交流道銜接汐止貨櫃車聯絡道往五堵方向汽車道，提醒用路人行經工區注意安全。圖／新北市養工處提供
新北市養工處8月26日晚上10時至翌日清晨6時辦理道路銑鋪工程，封閉汐止交流道銜接汐止貨櫃車聯絡道往五堵方向汽車道，提醒用路人行經工區注意安全。圖／新北市養工處提供

為改善汐止貨櫃車聯絡道路面品質，新北市養工處將於8月26日晚間10時至翌日清晨6時，辦理高架橋往五堵方向汽車道的銑鋪工程。施工期間將封閉汐止貨櫃車聯絡道往五堵方向，請用路人配合現場交管人員指揮，並改道通行。

養工處表示，台5乙線高架橋是連接汐止、金山、萬里及基隆市的重要聯絡道路，平日交通流量龐大。汐止往五堵方向因彎道多，加上長期重車輾壓，路面時常出現坑洞。本次銑鋪改善工程可望提升道路平整度，提供更安全、舒適的行車環境。

施工期間，將封閉汐止交流道銜接汐止貨櫃車聯絡道往五堵方向汽車道，前往萬里、金山、基隆市的車輛須改由汐止交流道內側車道（往大同路方向）替代行駛。養工處提醒，若當晚遇雨天或天候不佳，工程將順延，請用路人行經施工區域時減速慢行，並遵從現場指揮引導。

養工處強調這項工程將有效改善貨櫃車聯絡道路況，保障駕駛與行人的交通安全。

新北市養工處8月26日晚間10時至隔天清晨6時辦理汐止貨櫃車聯絡道銑鋪工程，施工期間封閉汐止貨櫃車聯絡道往五堵方向汽車道高架橋，請用路人配合交管人員指揮通行。圖／新北市養工處提供
新北市養工處8月26日晚間10時至隔天清晨6時辦理汐止貨櫃車聯絡道銑鋪工程，施工期間封閉汐止貨櫃車聯絡道往五堵方向汽車道高架橋，請用路人配合交管人員指揮通行。圖／新北市養工處提供

汐止 貨櫃 車道

延伸閱讀

替羅明才站台 李四川拿工程比喻罷免「工程做好一樣打掉合理嗎？」

行人通行友善好拍照 新北汐止文化里賞櫻周邊要改善

補漲期待拉滿　「這區」買氣率先反映汐東線動工熱度

車多過馬路心驚膽跳 新北汐止鄉長路要增行人觸控按鈕

相關新聞

823大罷免決戰投票 新店選民今頂烈日出門

823大罷免決戰日，今上午新北市各投開票所陸續湧現投票人潮。新店行政園區內，選民自早上起陸續排隊進場投票，儘管天氣炎熱，...

高齡警車「硬撐」上路 議員憂：員警執勤風險恐加劇

現行警車有「7年以上且行駛里程逾12.5萬公里」或滿15年才能汰換的全國統一規定，但議員認為在台北市不適用。北市因市區距...

汐止貨櫃車聯絡道26日晚封閉 養工處施工銑鋪

為改善汐止貨櫃車聯絡道路面品質，新北市養工處將於8月26日晚間10時至翌日清晨6時，辦理高架橋往五堵方向汽車道的銑鋪工程...

調查局大巨蛋開箱國安宣導影片 局長陳白立親自入鏡

調查局昨晚在台北大巨蛋棒球場，在中信兄弟棒球隊與台鋼雄鷹棒球隊對戰首日，向4萬名觀賽民眾開箱114年度國安宣導影片，副局...

北市興隆路這處人行道僅能一人通行 苗博雅：恥辱行人地獄

台北市文山區興隆路三段一處狹窄人行道，僅能容納約一個人通行，議員苗博雅感嘆，北市一年預算超過2000億，號稱首善之都，為...

行人悲歌...華江橋旁人行道只有90公分 娃娃車、輪椅族都過不了

台北市萬華區和平西路段三段人行道空間狹小，不少民眾寧可走在停滿機車的騎樓，華江里長洪佳君指出，當初曾與交工處等單位討論，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。