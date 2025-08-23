汐止貨櫃車聯絡道26日晚封閉 養工處施工銑鋪

為改善汐止貨櫃車聯絡道路面品質，新北市養工處將於8月26日晚間10時至翌日清晨6時，辦理高架橋往五堵方向汽車道的銑鋪工程。施工期間將封閉汐止貨櫃車聯絡道往五堵方向，請用路人配合現場交管人員指揮，並改道通行。

養工處表示，台5乙線高架橋是連接汐止、金山、萬里及基隆市的重要聯絡道路，平日交通流量龐大。汐止往五堵方向因彎道多，加上長期重車輾壓，路面時常出現坑洞。本次銑鋪改善工程可望提升道路平整度，提供更安全、舒適的行車環境。

施工期間，將封閉汐止交流道銜接汐止貨櫃車聯絡道往五堵方向汽車道，前往萬里、金山、基隆市的車輛須改由汐止交流道內側車道（往大同路方向）替代行駛。養工處提醒，若當晚遇雨天或天候不佳，工程將順延，請用路人行經施工區域時減速慢行，並遵從現場指揮引導。