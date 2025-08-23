823大罷免決戰投票 新店選民今頂烈日出門

823大罷免決戰日，今上午新北市各投開票所陸續湧現投票人潮。新店行政園區內，選民自早上起陸續排隊進場投票，儘管天氣炎熱，陽光強烈，仍不減民眾參與投票的熱情，現場氣氛緊張中帶著一絲凝重。

走進新店行政園區大廳，民眾依序排隊、報到、領票、進入投票間，流程井然有序。投票人潮絡繹不絕，長者、年輕人都有，不少居民一早就結伴來投票。33歲吳姓女子笑說，「天氣這麼熱，還是一定要來投，這是在做一件很重要的事。」

據記者現場觀察，雖然投票時間才開始不久，但到場投票人數明顯踴躍，估計整體投票率有望拉高。54歲王姓先生說，「天氣好的時候大家比較願意出門，今天人應該算多。」