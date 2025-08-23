調查局大巨蛋開箱國安宣導影片 局長陳白立親自入鏡
調查局昨晚在台北大巨蛋棒球場，在中信兄弟棒球隊與台鋼雄鷹棒球隊對戰首日，向4萬名觀賽民眾開箱114年度國安宣導影片，副局長吳富梅表示，近年境外敵對勢力持續以認知作戰分化我國家認同，灰色地帶襲擾加大邊境威脅，期許民眾觀看宣導影片後，能加深對國安議題的重視。
調查局今年製拍的「捍衛國家安全，全民一起來」宣導影片，遵循賴清德總統3月13日召開國安高層會議後，提出國安五大威脅，宣示未來工作重點首為維護國家安全及防制境外敵對勢力滲透。
這支國安宣導影片以拳擊競技為主軸，傳達我國在面對境外敵對勢力威脅時，展現強韌的對抗力量與堅定意志，並藉由拳擊選手在比賽前嚴格自律的訓練，象徵我國時刻都在強化自身防衛能力，在面對境外敵對勢力與日俱增的威脅挑戰時，國人須團結一致，共同「杜絕假訊息操作」、「抵禦統戰滲透」、「保護國家關鍵技術」、「強化自由民主韌性」，表現出無懼且永不妥協的防衛韌性。
特別的是，片末由調查局長陳白立親自入鏡，與拳擊奧運金牌教練曾自強握拳高喊「捍衛國家安全，全民一起來」，象徵調查局與全民齊心對抗境外敵對勢力。
