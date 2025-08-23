天燈違法挨罰4萬！「平溪天燈」重點規定一次看

相傳天燈原是報平安的信號，後來逐漸演變為祈福的民俗活動，成為平溪十分老街最具代表性的觀光體驗。但天燈施放存在火災與安全隱憂，相關時間與地點都有嚴格限制。近期經營旅遊頻道的YouTuber「菜苔苔與菜生生」一家四口，就因在鐵軌上施放天燈違反《鐵路法》，共被裁處4萬元，事件再度引發外界對「天燈安全與規範」的討論。新北市政府消防局過去曾特別提醒，放天燈的合法範圍、時段與規格都有明確限制，相關規定一次看。

一家四口放天燈遭檢舉事件始末

經營旅遊頻道的YouTuber「菜苔苔與菜生生」在4月25日發布一支到新北市平溪區十分老街放天燈的旅遊影片，畫面中一家四口在鐵軌上施放天燈。之後他們接獲警方通知，因被檢舉違反《鐵路法》第57條第2項及第70條第1項，最終一家四口共被裁罰4萬元。

事隔數月，他們於8月16日回到十分再拍攝一支道歉影片，標題為「對不起 我們錯了 去放天燈 被罰10000元 反省中」。影片一開始，他們便向觀眾致歉，坦言自己做了不好的示範，也承認這次行為欠缺考慮。

看似標準流程 其實早已違法

在影片中，菜生生回顧被罰的過程。他說，當天業者先要家人們在天燈上寫字，再引導到鐵軌施放。進入鐵路還得排隊，因為現場人非常多，大家都在鐵路上放天燈。業者會要求交出相機，在天燈升空的瞬間幫忙拍照，整套流程就像標準作業程序。

菜苔苔則補充，當時人潮擁擠、速度很快，所以他們就順勢配合，沒有多加思考。菜生生也提到，當地每小時只有一班火車，進站時會有吹哨人提醒遊客離開鐵路，等火車慢速通過後再吹哨，示意大家可以回到鐵軌繼續施放，讓他誤以為這是業者和鐵路單位協調好的做法。

他還直言，政府長期大力宣傳天燈觀光，吸引外國與本國旅客前來，連國際媒體《CNN》都曾報導，讓人覺得這是一個特別的地方。但多數遊客並不知道，站在鐵軌上放天燈其實已經觸法。

YouTuber挨罰引爆輿情 平溪天燈近三日聲量破2千

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

隨著觀光熱潮不斷，平溪天燈一直是外國旅客和國內遊客必訪的體驗景點，近期卻因YouTuber在十分老街鐵軌上施放天燈遭罰，引發熱議，讓「文化傳承與安全規範」成為矛盾焦點。《網路溫度計DailyView》根據輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查「平溪天燈」近三日（2025/08/16～2025/08/18）的社群討論，發現話題聲量高達2,070筆，其中「十分老街、YouTuber、觀光客、鐵軌、鐵道、觀光署、國旅、罰錢、檢舉」等關鍵字浮現，顯示違規案例帶動觀光安全與法規討論，已成為網路輿論關注的核心議題。

對於這起事件，網友意見分歧。有人好奇事件曝光後，是否會讓檢舉案例爆增，甚至影響遊客意願；也有自稱曾在平溪線擔任列車長的網友表示，列車在當地行駛時速僅約30公里，這其實是「觀光與鐵道互相緩衝的灰色地帶」，通常最擔心的是遊客聽到喇叭仍不閃避。

另一派聲音則認為，真正該檢討的是業者，「店家帶頭違法，還引導遊客到鐵軌施放」，不應該讓觀光成為安全漏洞。也有網友感謝YouTuber願意拍片提醒，直言：「很多人來只是拍照，根本不知道會被罰款，如果沒有人分享，大家還是會在鐵軌逗留」。

觀光與安全拉鋸 鐵道局研議修法

新北市政府指出，民眾在平溪區施放天燈，只能於特定區域，且有限制時段，違者得依《消防法》開罰3000元以下。

交通部觀光署也強調，放天燈確實是平溪的熱門活動，但停留鐵軌施放存在違法疑慮，未來會加強宣導。鐵道局則回應，目前遊客在平溪等鐵道區施放天燈或拍照，都屬違法，相關裁處會持續進行，並正研議修法，以兼顧行車安全與地方觀光需求。

十分、平溪放天燈注意！合法區域、禁放時段一次看

翻攝官網／新北市政府施政成果網

翻攝官網／新北市政府施政成果網

事實上，新北市政府消防局過去曾提醒，平溪區天燈活動有明確規範，並非隨處可放。合法範圍僅限「十分遊客中心至師功橋」之間，沿著基隆河流域兩百公尺內的區域，其他地方一律禁止。施放時間也有限制，晚間10點到隔天上午6點屬於禁止時段，僅有特定節慶經公告許可時才有例外。

此外，天燈的尺寸、燃料與安全規範都有明確限制：

規格限制：底徑60至70公分、高度130至140公分、重量不得超過300公克。 燃料規定：須使用煤油與黃豆油混合油，或同等安全燃料。 安全要求：不得懸掛爆竹煙火，施放點需遠離加油站、氣體儲槽、工廠等危險設施200公尺以上。 年齡規定：未滿14歲或身心障礙者，必須由家屬或法定代理人陪同。

消防局強調，違反相關規定者，可依《消防法》處3000元以下罰鍰，若因施放天燈導致公共安全或環境事故，還需承擔法律責任。

天燈象徵祝福與希望，但這份浪漫若缺乏安全意識，可能轉為危機。菜苔苔與菜生生也在影片中提醒，放天燈的人應該多加注意，避免觸法。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年08月16日至2025年08月18日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『平溪天燈』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

《臺灣米其林指南2025》完整入選名單出爐！摘星餐廳、必比登推介一次看

「歡迎進來吹冷氣！」7-11暖心公告引話題 三大超商消暑新飲品一次看

超萌娃包大戰開打！7-11、全家、三麗鷗、郵局限定娃包一次看 解密網友3個愛用原因

暑假兒童新樂園一日快閃亮點！誠品書車進駐、ISUZU貨車底盤難得展出 親子共度永續時光

快樂不分年齡！麥當勞北愛爾蘭開賣啤酒套餐 台灣打造「大人版派對」創回憶殺