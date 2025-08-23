聽新聞
北市興隆路這處人行道僅能一人通行 苗博雅：恥辱行人地獄
台北市文山區興隆路三段一處狹窄人行道，僅能容納約一個人通行，議員苗博雅感嘆，北市一年預算超過2000億，號稱首善之都，為什麼有這麼恥辱的行人地獄？文山區居民要委屈多久？交工處回應，現況人行道上因有台電電桿等設施物，致淨寬不足，規畫改善中。
苗博雅在Youtube上傳實地會勘影片指出，興隆街三段的人行道勉強僅能提供給一個人通過的空間，推輪椅或娃娃車、菜籃車都寸步難行，老人、小孩、嬰幼兒車、輪椅族、身障朋友們都被迫與車爭道，險象環生。希望拓寬人行道，「至少兩個人能夠通過的空間。」
苗博雅說，同時，希望在拓寬人行道空間外，也能夠避免車道數量減少，興隆路三段平時已很壅塞，車道再減少可能會難以通行。
交工處回應，興隆路三段（辛亥路-萬芳路）人行道窄小，現況部分路段人行道因有台電電桿等設施物，致淨寬不足，前經會勘時已請台電辦理試挖，以確認工程面可行性。
交工處說，已初步規畫路型，因興隆路三段車流量較大，正在評估交通影響，盼規畫行人友善通行空間時也能兼顧車流紓解率。
