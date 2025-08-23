行人悲歌...華江橋旁人行道只有90公分 娃娃車、輪椅族都過不了

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
和平西路三段400號的人行道狹窄，時不時也有燈桿等障礙物。記者邱書昱／攝影
和平西路三段400號的人行道狹窄，時不時也有燈桿等障礙物。記者邱書昱／攝影

台北市萬華區和平西路段三段人行道空間狹小，不少民眾寧可走在停滿機車的騎樓，華江里長洪佳君指出，當初曾與交工處等單位討論，退縮人行道增設機車停車彎或拓寬人行道等方式改善。交工處回應，初步規畫增設停車彎，但仍要與在地持續溝通取得共識。

和平西路三段400號是華江橋機車引道出口，會有大量車流從新北市板橋到台北市萬華，不過一旁的人行道狹窄，實地走訪後，由於緊鄰車道又有燈桿號誌，導致路幅又限縮，由於老舊住宅，頭頂時不時也有障礙物，民眾寧可走在停滿機車的騎樓。

洪佳君表示，該人行道僅有90公分，光是輪椅或者娃娃車都無法推過去，所以選擇改到騎樓下，當初交通局曾研擬，是否將人行道縮減增加機車彎，但是機車斜停也需要1.6公尺到2公尺空間，如此又會造成車道縮減。

她說，但該路段除了下橋的機車外，由於周遭有批發市場等，也會有貨車通行需求，車道縮減後萬一是尖峰期間車多，機車勢必就會騎到巷弄間，但是巷弄有老人家，反而會造成危險。

另一方面，洪佳君也說，和平西路三段400號一帶的路燈照明不足，曾在「市長有約」座談時反映，不過該路段窄，設置燈桿需要基座等設備，因此需要採二樓壁掛方式，需要屋主簽無償同意使用書，但就曾遇過燈壞，但房子出租只有租客，溝通往返就花了2個多月時間才得以修繕。

交工處回應，和平西路3段400號現況人行道寬度約1.1公尺，為兼顧行人通行及停車需求，已初步規畫街角外推拓寬人行道設置機車停車彎，車道寬度縮減後，車輛仍可依序通行，且可降低車速。規畫方案仍會持續與地方溝通取得共識。

華江橋機車引道出口的和平西路三段400號，上下班車流量大。記者邱書昱／攝影
華江橋機車引道出口的和平西路三段400號，上下班車流量大。記者邱書昱／攝影
和平西路三段400號的人行道與車道。記者邱書昱／攝影
和平西路三段400號的人行道與車道。記者邱書昱／攝影

