「逃離台北」又現高峰！今年已出走逾6萬人 民政局分析出爐了

根據北市最新人口統計，今年1至7月出現3波「脫北潮」分別在2、3、5月，遷出1.1萬、1.8萬、1.2萬人，光這3個月共遷出近4.3萬人，1至7月累計逾6.5萬。民政局分析會出現3波高峰，應與中央制定房屋稅差別稅率2.0新制有關，6月後跌幅已縮小。

據統計，2025年1至7月台北市人口遷出遷入，人口持續外流。國內縣市遷徒，1月遷入3508人，遷出5612 人，淨遷徒為-2140；2月遷入4764人，遷出1萬1383人，淨遷徒-6619；3月遷入6885人、遷出1萬8911，淨遷徙-1萬2026人。

到了4月稍微趨緩，遷入3787人、遷出5570人，淨遷徒-1783人；5月又飆升，遷入5128人、遷出1萬2681人，淨遷徒-7553人；6月又趨緩，遷入3989人、遷出5506人，淨遷徒-1517人；7月遷入4056人、遷出5887人、淨遷徒-1831人。

台北市居住成本及生活物價高，近10年遷入人口都是負成長，這一波人口遷出數大增，從台北市稅捐處發函輔導民眾中央房屋稅2.0新制必須設戶籍的時間點，民政局表示，兩者似乎有關聯。

民政局分析，中央制定房屋稅差別稅率2.0新制，住家用房屋新增需有本人、配偶或直系親屬設立戶籍之條件，才能適用自住稅率1.2%或1.0%，否則將依非自住稅率3.2%至4.8%課徵。因適用自用住宅用地稅率課徵地價稅的土地，該址戶籍內至少要保留土地所有權人、配偶或直系親屬其中1人的戶籍，但房子在其他縣市，只好將家中的成員戶籍遷入。

民政局分析這波變動，原本住房屋設籍期限是在今年4月25日，2、3月出現第一波台北戶籍人口急遽流失的「帳面現象」。之後中央考量因第一年實施，民眾不諳法令規定，宣布延長自住房屋設籍期限至今年6月2日止，5月遷出又戶籍又飆升，6、7月後又趨緩。持平而言，中央房屋稅2.0新制，是台北市近期人口遷出的重要因素之一。

另外，據統計，北市今年1至7月，共遷入3萬2117人，但遷出達6萬5550人，人口減少3萬3433，已經超過去年一整年減少的3萬0146人。

北市府表示，為因應人口流失問題，積極推動各種生育獎勵政策，希望讓育兒家庭能留在台北，也成功讓台北去年生育率睽違5年後再度破「1」同時也是六都唯一新生兒人數正成長的城市。

市府表示，近期也再推出友善屋源措施，為優化租屋環境，讓租屋族可以精準辨識友善屋源，租屋之路可以更快更放心，也希望藉此減少台北市廣大的租屋族在台北市設籍的障礙，持續打造宜居台北。