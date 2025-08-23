垃圾頻亂丟 萬美沙灘禁炊煮露營

新北市萬里區白宮行館和萬里大橋間「萬美沙灘」，假日晚間常有遊客烤肉、露營及喧鬧狂歡，造成沙灘後方社區民眾夜不能眠，亂丟垃圾也對水域及環境造成嚴重威脅。交通部北觀處公告該區域沙灘禁止炊煮、生火及過夜露營等行為，違者處5千到100萬元罰鍰。

萬里區萬里里里長王傑倫表示，假日夜間很多外地民眾沙灘、橋下烤肉露營，附近居民來飽受夜間噪音困擾，有時達上百人，常常狂歡到天亮。遊客亂丟垃圾、酒瓶惡臭難耐，萬里里志工隊員撿不完，垃圾多到嚇人，居民都受不了，盼相關管理單位提出辦法徹底解決。

議員白珮茹服務處秘書許家寧說，服務處接獲居民陳情夜間噪音及垃圾擾民，警方、區公所、北觀處等都應加強巡查管理，避免影響海域及瑪鋉溪環境生態。

北觀處副處長吳建志指出，萬美沙灘屬於公共開放空間，遊客從事炊煮、生火及夜間露營等相關遊憩行為，易產生破壞生態、汙染環境及危害安全疑慮。已公告萬美沙灘約94公尺長範圍，禁止炊煮、生火等相關遊憩行為，並禁止晚上10時至翌日上午7時露營。

萬里區長黃雱勉說，橋下屬公路局管理，日前各相關單位會勘時，已請警方加強巡查，也請公路局加強管理，禁露營垃圾量就會減少很多，清潔隊會對周遭亂丟垃圾行為加強巡查、告發。