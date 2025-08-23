聽新聞
北市幼兒園費用灌水 恐超收數百萬 家長嘆：當保護費

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市幼兒園收費超收案近年漸增，甚至全年發生17件。本報資料照片
北市部分幼兒園在雜費、午餐費等項目灌水，甚至巧立名目，議員憂，潛在受害家長恐數千人，超收金額更達數百萬元；也有家長無奈說，不知是否超收，若有「就當保護費」。教育局強調將提高稽查頻率、裁罰並公告違規收費園所。

北市幼兒園超收案2020年11件、2021年10件、2022年17件、2023年與去年各16件，今年至8月已有12件，有2名兒女的陳小姐直言，若是巧立名目或是灌水超收，真的不好知道，也擔心園所會差別待遇自家孩子，多收的1千元就當作保護費。如果園所多收錢是拿來補貼老師的薪水，她相對較能接受。

議員侯漢廷舉例，某私幼經教育局核備收費金額，每月雜費6500元、材料費5000元、活動費2000元、午餐費1500元、點心費1000元共1.6萬元，園所卻在每項灌水250至1000元，每月違規向家長多收3000元而被檢舉、依幼照法罰6000元並退還超收費用。

他說，有些園所還會「巧立名目」將同一費用拆成不同項目多收費，如把材料費拆成教材費、講義費等，但現行執法卻有漏洞，若一間幼兒園核定人數60人，僅1人檢舉，因教育局僅處理個案，會讓未申訴的家長成了被遺忘的受害者。

教育局回應，稽查會全面清查該園所，去年定期抽查高達282次，若超收也依幼兒教育及照顧法裁罰違法收費園所6萬至30萬元罰鍰，並公告在北市查核專區及全國教保資訊網。

台北市學前及中小學文教協會理事長陳婉貞建議，家長在孩子入園前，可先問清楚每月各項目費用，當園所收費時也要確認有無符合當初告知的金額，家長可向園方反映。

