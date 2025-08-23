聽新聞
捷運土城樹林線高架段 增至159億再招標

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市土城樹林線高架段將再上網招標，經費再增12億元。本報資料照片
新北市土城樹林線高架段將再上網招標，經費再增12億元。本報資料照片

捷運萬大中和樹林線二期「土城樹林線」拆3標，只剩下高架段未標出，業界認為跨河段工程困難、利潤偏低且量能有限，本月初流標。新北捷運局探詢原因，再次檢討、調整價金公告，從147億調整為159億再招標，預計9月19日截止。

捷運萬大中和樹林線一期由捷運中正紀念堂站起至金城路，預計2027年通車；二期今年4月由新北市府接手負責，二期全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站，續沿土城金城路，在過明德路口附近路線爬升為高架後，續沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接。

市議員江怡臻說，捷運土城樹林線高架段多次流標，目前公共工程選擇性多，若無法提出具吸引力且符合市場行情的招標內容，非常容易流標，期盼這次招標順利，才不致於影響興建進度。

市議員廖宜琨指出，市府一次次增加預算，但都沒有到位，9月能不能標出他仍然存疑，市府訪價一定要符合行情，民眾等萬大中和樹林線等好幾十年了。

土城高架段上次118億調整到147億招標，仍無廠商投件流標。捷運局指出，高架段領標踴躍，廠商提出50多項疑義，都逐一檢討修正，並參考近期其它軌道工程招標情形。這次依照廠商主要施工工項、夜間工率等疑義，檢討調整價金。

