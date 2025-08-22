中央狠砍學校電價補助！北市須增編6.6億 蔣萬安反應曝光

新北市長侯友宜今出席新北市公私立學校校長會議，致詞時突然提到「教育部之後不補助公私立學校電費」，引起現場校長們譁然。台北市長蔣萬安的反應也曝光，據北市府副發言人葉向媛轉述，蔣萬安表示「無法理解」為何中央突然此時取消補助。

對於中央取消行之有年電價補助，衝擊台北學校甚巨，葉向媛轉述市長蔣萬安的話，她說，市長無法理解為何中央突然此時取消補助，在呼籲中央恢復補助之時，為避免補助中斷影響孩子權益，市長已要求教育局先行擴大編列預算，支應市立大學、公私立高國中小、幼兒園及教保機構所需電費費用，預計須增編6億6393萬餘元。

蔣萬安也認為，這對於市府是筆沉重的負擔，但再窮不能窮教育、再苦不能苦孩子，也再次喊話中央懸崖勒馬。葉向媛也表示，無論是取消行之有年的學校優惠電價、或是此前違法統刪一般性補助款，北市府強烈譴責中央大刀砍向社福教育預算的惡劣行徑，一定咬緊牙關全力保障孩子應有權益。

北市教育局也表示，曾多次向台電公司及教育部表達該經費造成地方政府財政負擔，並恐排擠相關教育預算。