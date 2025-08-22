新北市公立殯儀館常見機車亂停 民政局擬整體規劃改善

位於新北市板橋區的新北市公立殯儀館要求殯葬業者機車不得入館後，民意代表質疑業者和民眾爭停原本不敷使用的停車格，擴大亂停現象；新北民政局長林耀長說，將整體規劃改善。

民主進步黨籍新北市議員山田摩衣今天在新北市議會質詢表示，板殯15日起禁業者由側門騎機車入館。板殯過去有讓業者臨停機車空間與作業，但少數業者騎車速度過快，新北市政府殯葬管理處才指示館方要求業者不得騎機車入館，但已造成業者作業動線受阻、停車秩序更亂。

她說，業者機車停在原本就不敷使用的民眾機車停車格，擠爆通道，殯葬業務車入館數量增加，呼籲民政局通盤檢討整體停車與動線，提改善方案與明確期程。

林耀長答詢表示，板殯館內屬非交通道路，過往確有多起擦撞糾紛，將整體規劃，研議改善。