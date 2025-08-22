新北市公立殯儀館常見機車亂停 民政局擬整體規劃改善

快訊

中央社／ 新北22日電
新北市政府民政局長林耀長（中立者）22日在新北市議會答詢時說，位於新北板橋區的新北市公立殯儀館內屬非交通道路，過往確有多起擦撞糾紛，民政局將整體研議停車規畫。圖／中央社
位於新北市板橋區的新北市公立殯儀館要求殯葬業者機車不得入館後，民意代表質疑業者和民眾爭停原本不敷使用的停車格，擴大亂停現象；新北民政局長林耀長說，將整體規劃改善。

民主進步黨籍新北市議員山田摩衣今天在新北市議會質詢表示，板殯15日起禁業者由側門騎機車入館。板殯過去有讓業者臨停機車空間與作業，但少數業者騎車速度過快，新北市政府殯葬管理處才指示館方要求業者不得騎機車入館，但已造成業者作業動線受阻、停車秩序更亂。

她說，業者機車停在原本就不敷使用的民眾機車停車格，擠爆通道，殯葬業務車入館數量增加，呼籲民政局通盤檢討整體停車與動線，提改善方案與明確期程。

林耀長答詢表示，板殯館內屬非交通道路，過往確有多起擦撞糾紛，將整體規劃，研議改善。

新北 停車格 殯儀館 山田摩衣

相關新聞

夜經濟「台北非常Live！」 周周活動台北夜晚正發聲

2025潮台北系列活動「台北非常Live！」已舉辦超過25場，吸引超過2000人參與，最後倒數兩周近30場演出也陸續展開...

新北金山甘藷進入產季 今年收成不錯價格好

暑期尾聲，金山甘藷進入產季，關心農友的收成狀況，金山區長與六股里長來到六股平原上的甘藷田間看看甘藷的收成與品質。今年甘藷生長季氣候還算不錯，結球比去年更多，品質更是相當好，加上南部甘藷受到風災影響歉收，因此北部甘藷的販售價格也好，農友迎來豐收年都相當開心。

新北平溪老街景觀再升級 擋土牆與天燈藝術同步整修改善

為營造更優質的觀光環境，新北市平溪區公所針對公園街沿線擋土牆及平溪市民活動中心廣場前的天燈裝置藝術進行整修改善，盼藉此提升觀感品質，營造舒適安全的休憩空間，吸引更多遊客前來。

新北貢寮消防隊獲贈災勘車 慈善協會力挺第一線救災人員

為強化地方災害應變與勘查能量，新北市貢寮區消防分隊今(22)日獲贈一輛全新災情勘查車。捐贈儀式於上午在分隊舉行，由高雄市永旭希望工程慈善協會捐贈，協會理事長呂文雄親自出席並將車輛交付予新北市政府消防局，由消防局專門委員陳勝照代表受贈。

行人通行友善好拍照 新北汐止文化里賞櫻周邊要改善

汐止區文化里櫻花季，每年都吸引好多的賞花人潮，如何讓周邊環境更友善，今(22)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，因為在水源路的人行道太窄，所以希望將橋頭的空間內縮，再做整體景觀規劃，提供行人或是賞花民眾，有更好的行走及拍照空間。

新北淡水河首排SUN HOUSE 老屋改造124度景觀咖啡

面對觀音山、坐擁全球最大22萬坪水筆仔的無敵淡水夕陽壯闊美景，昇樺建設整合淡水區淡金路77巷37號最後美地，將50年老屋改造成環景124度的免費景觀咖啡廳，半年來已成功吸引不少網紅及潛在客戶到此喝咖啡看美景，而未來這裡將在淡水紅樹林第一排蓋起10層共80戶的稀有絕美景觀住宅。

