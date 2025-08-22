夜經濟「台北非常Live！」 周周活動台北夜晚正發聲

2025潮台北系列活動「台北非常Live！」已舉辦超過25場，吸引超過2000人參與，最後倒數兩周近30場演出也陸續展開。北市文化局長蔡詩萍表示，北市擁有全國密度最高、品質與種類最突出的音樂場館資源，這次集結22家音樂場館、舉辦超過50場演出，就是希望讓更多人看見台北的夜晚正在發光、發聲。

文化局介紹，台北非常Live！今年串聯22間特色音樂場館，活動一路從8月8日嗨到9月7日，像是8月24日，於「角落文創展演空間」籌畫人氣打擊樂手羅小白領軍十位青少年鼓手，首次登台，用節奏敲響青春的夢想與勇氣。

在8月27日，於「SMEXY音樂餐廳」邀請從紐約返臺的孫博萱Vicky Sun將與爵士樂團帶來香頌與紐約經典爵士。8月29日，於「PIPE Live Music」舉辦愛台灣的美國搖滾樂手烈鷹 南北巡迴，嘉賓更邀請到由天才演奏家「馮羿」帶領，極年輕的話題新團「共振效應」。

9月5日，「樂悠悠之口光復南」創辦人生日場我們活下來了，用音樂慶祝十年的場館歷程與二十年的玩團人生。這是一場有意義也有熱血的音樂聚會，誠摯邀請每一位老友新朋共襄盛舉！

另外，還有音樂餐廳類型的 EZ5 Live House、SMEXY 音樂餐廳、Sappho Live Jazz、中國父音樂餐廳、Oldie Goodie Live Bar、Super 346 Live House、紅房餐酒館、角落音樂餐廳、禪托邦餐酒館、法米莉亞魔法俱樂部。

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平表示，台北非常Live不僅音樂類型多元，也邀請美、日、韓、歐洲等各國藝人來台演出。例如8月19日 PIPE Live Music 特別邀請世界級鼓手 Eric Moore 首次來台演出，吸引近百位台灣鼓手來此共襄盛舉。

台北市文化局長蔡詩萍也親自走訪活動場館EZ5 Live House，實際感受現場演出的熱力氛圍。他表示，今年潮台北系列活動包括整體策畫圍繞演唱會經濟、產業趨勢及城市行動3大領域，舉辦超過150場次的音樂表演、39場次的國際級專業論壇，及全城響應的城市行動。