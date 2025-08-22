新北淡水河首排SUN HOUSE 老屋改造124度景觀咖啡

面對觀音山、坐擁全球最大22萬坪水筆仔的無敵淡水夕陽壯闊美景，昇樺建設整合淡水區淡金路77巷37號最後美地，將50年老屋改造成環景124度的免費景觀咖啡廳，半年來已成功吸引不少網紅及潛在客戶到此喝咖啡看美景，而未來這裡將在淡水紅樹林第一排蓋起10層共80戶的稀有絕美景觀住宅。

日前昇樺建設更舉辦寫生比賽，將老宅與美景透過藝術的方式保存下來，並且舉辦頒獎儀式，將這些作品展示在老宅咖啡廳裡頭，昇樺建設總經理谷念勝表示，第一排無法超越的位置，全區無可比擬的景觀，唯有站上SUN HOUSE，才能真正感受淡水紅樹林不為人知的壯闊視角，充沛風光和生機盎然的面向有藏風納氣之意，因此過去為政商達官鍾愛的寶地，也是昇樺建設堅持五年終得這塊土地的意義，將老屋改造的124°景觀咖啡廳，過去曾經參與這裡家族興業的歷史，未來期望封藏這片風景持續傳遞人文情意。

景觀咖啡廳，等同於接待中心，原本的三樓交誼廳化身景觀咖啡廳，二樓廊道成了藝文的展示區跟樣品屋，也保留原屋主留下的書籍、名片規劃為小型歷史展示區，一樓設為主要接待區，看景觀、喝咖啡都是免費，而SUN HOUSE 2026年第二季就要開始建造，期盼打造成為一個充滿故事的社區空間。