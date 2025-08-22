快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
期盼透過人行環境改善，讓賞花人潮或是居民行走更舒適。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區文化里櫻花季，每年都吸引好多的賞花人潮，如何讓周邊環境更友善，今(22)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，因為在水源路的人行道太窄，所以希望將橋頭的空間內縮，再做整體景觀規劃，提供行人或是賞花民眾，有更好的行走及拍照空間。

文化里長余寶聰說，在水源路、汐碇路口的人行道太窄了，旁邊有斜坡道及行人穿越道，因為這一帶走的行人蠻多的，太窄的話很不好走，所以請議員白珮茹協助爭取經費拓寬，還有路口櫻花三角公園，也希望一併美化，不然路口其中一棵櫻花可以說是櫻花王，所以希望市府水利局、養工處，還有請議員極力爭取，包括現有的人行道改善，還有一點，就是康誥坑溪的整理，之前侯市長來行動治理有說要做，但是市府水利局卻遲遲沒有動作，現在雜草叢生，希望能夠協助改善。

新北市議員白珮茹表示，今天主要是就上次的會議記錄，也就是水源路人行環境改善，因為文化里這一段是汐止區一年一度舉辦櫻花季的地點，吸引來自各地的賞花人潮，所以周邊的人行空間更加的重要，在水源路與汐碇路口，轉彎處不止很狹窄，過馬路接人行道處其實有很多的路障，包括路燈桿、花圃，都讓人行空間變窄，還有無障礙坡道也不符合規範，希望就路口轉彎處做改善。

白珮茹提到，今天感謝汐止區公所的配合，請了顧問公司先就整個工程所需的經費，還有需要排除的障礙做討論，希望如果整個期程可以的話，明年櫻花季之前將人行空間做改善，如果來不及的話，也希望明年度櫻花季之後，可以順利的進場施工，希望周邊道路的改善，可以讓來賞花的人潮走起來更舒服，在地的住民在過馬路或是人行空間，透過改善讓大家走起來更舒適。

除了讓人行道空間變寬，還有就是樹下的LED看板也要往旁邊移，讓賞花民眾要拍櫻花更好拍，會勘後，將由公所先進行規劃設計及評估經費，包括整條人行道拉順，還有路口花台內縮60公分，以及轉彎處障礙排除等等，讓行人空間更友善，周邊賞花環境也更好。

賞花 汐止 人行道 櫻花季

相關新聞

新北金山甘藷進入產季 今年收成不錯價格好

暑期尾聲，金山甘藷進入產季，關心農友的收成狀況，金山區長與六股里長來到六股平原上的甘藷田間看看甘藷的收成與品質。今年甘藷生長季氣候還算不錯，結球比去年更多，品質更是相當好，加上南部甘藷受到風災影響歉收，因此北部甘藷的販售價格也好，農友迎來豐收年都相當開心。

新北平溪老街景觀再升級 擋土牆與天燈藝術同步整修改善

為營造更優質的觀光環境，新北市平溪區公所針對公園街沿線擋土牆及平溪市民活動中心廣場前的天燈裝置藝術進行整修改善，盼藉此提升觀感品質，營造舒適安全的休憩空間，吸引更多遊客前來。

新北貢寮消防隊獲贈災勘車 慈善協會力挺第一線救災人員

為強化地方災害應變與勘查能量，新北市貢寮區消防分隊今(22)日獲贈一輛全新災情勘查車。捐贈儀式於上午在分隊舉行，由高雄市永旭希望工程慈善協會捐贈，協會理事長呂文雄親自出席並將車輛交付予新北市政府消防局，由消防局專門委員陳勝照代表受贈。

行人通行友善好拍照 新北汐止文化里賞櫻周邊要改善

新北淡水河首排SUN HOUSE 老屋改造124度景觀咖啡

面對觀音山、坐擁全球最大22萬坪水筆仔的無敵淡水夕陽壯闊美景，昇樺建設整合淡水區淡金路77巷37號最後美地，將50年老屋改造成環景124度的免費景觀咖啡廳，半年來已成功吸引不少網紅及潛在客戶到此喝咖啡看美景，而未來這裡將在淡水紅樹林第一排蓋起10層共80戶的稀有絕美景觀住宅。

新北市府辦員工親子嘉年華 「侯爺爺」秀舞技

新北市政府今上午在市府大禮堂舉辦「114年員工親子嘉年華」，吸引市府員工及子女、親屬約300多人參與。現場安排親子DIY...

