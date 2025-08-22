行人通行友善好拍照 新北汐止文化里賞櫻周邊要改善

汐止區文化里櫻花季，每年都吸引好多的賞花人潮，如何讓周邊環境更友善，今(22)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，因為在水源路的人行道太窄，所以希望將橋頭的空間內縮，再做整體景觀規劃，提供行人或是賞花民眾，有更好的行走及拍照空間。

文化里長余寶聰說，在水源路、汐碇路口的人行道太窄了，旁邊有斜坡道及行人穿越道，因為這一帶走的行人蠻多的，太窄的話很不好走，所以請議員白珮茹協助爭取經費拓寬，還有路口櫻花三角公園，也希望一併美化，不然路口其中一棵櫻花可以說是櫻花王，所以希望市府水利局、養工處，還有請議員極力爭取，包括現有的人行道改善，還有一點，就是康誥坑溪的整理，之前侯市長來行動治理有說要做，但是市府水利局卻遲遲沒有動作，現在雜草叢生，希望能夠協助改善。

新北市議員白珮茹表示，今天主要是就上次的會議記錄，也就是水源路人行環境改善，因為文化里這一段是汐止區一年一度舉辦櫻花季的地點，吸引來自各地的賞花人潮，所以周邊的人行空間更加的重要，在水源路與汐碇路口，轉彎處不止很狹窄，過馬路接人行道處其實有很多的路障，包括路燈桿、花圃，都讓人行空間變窄，還有無障礙坡道也不符合規範，希望就路口轉彎處做改善。

白珮茹提到，今天感謝汐止區公所的配合，請了顧問公司先就整個工程所需的經費，還有需要排除的障礙做討論，希望如果整個期程可以的話，明年櫻花季之前將人行空間做改善，如果來不及的話，也希望明年度櫻花季之後，可以順利的進場施工，希望周邊道路的改善，可以讓來賞花的人潮走起來更舒服，在地的住民在過馬路或是人行空間，透過改善讓大家走起來更舒適。

除了讓人行道空間變寬，還有就是樹下的LED看板也要往旁邊移，讓賞花民眾要拍櫻花更好拍，會勘後，將由公所先進行規劃設計及評估經費，包括整條人行道拉順，還有路口花台內縮60公分，以及轉彎處障礙排除等等，讓行人空間更友善，周邊賞花環境也更好。