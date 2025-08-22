新北貢寮消防隊獲贈災勘車 慈善協會力挺第一線救災人員

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
永旭希望工程慈善協會捐贈災情勘查車，透過實質捐贈支援第一線救災人員。 圖／觀天下有線電視提供
永旭希望工程慈善協會捐贈災情勘查車，透過實質捐贈支援第一線救災人員。 圖／觀天下有線電視提供

為強化地方災害應變與勘查能量，新北貢寮區消防分隊今(22)日獲贈一輛全新災情勘查車。捐贈儀式於上午在分隊舉行，由高雄市永旭希望工程慈善協會捐贈，協會理事長呂文雄親自出席並將車輛交付予新北市政府消防局，由消防局專門委員陳勝照代表受贈。

現場包括消防局代表、貢寮分隊同仁與多位警義消兄弟共同見證這場溫馨儀式。永旭希望工程慈善協會理事長呂文雄表示，希望透過實質捐贈支援第一線救災人員，讓消防弟兄在面對災害時擁有更充足的裝備與資源，進一步守護人民生命財產安全。

受贈的災情勘查車配備多項先進通訊與巡查設備，能在災害現場快速執行評估、蒐集資訊並回傳指揮中心，強化災害應變效率。消防局專委陳勝照則代表感謝永旭希望工程慈善協會對消防工作的支持，表示這項捐贈對提升貢寮地區的防災應變能力具有重要意義。

