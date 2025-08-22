新北平溪老街景觀再升級 擋土牆與天燈藝術同步整修改善

為營造更優質的觀光環境，新北市平溪區公所針對公園街沿線擋土牆及平溪市民活動中心廣場前的天燈裝置藝術進行整修改善，盼藉此提升觀感品質，營造舒適安全的休憩空間，吸引更多遊客前來。

平溪區長李天民表示，公園街為民眾與遊客經常出入的主要通道，然而沿線擋土牆原有彩繪圖樣因年久失修出現斑駁、洩水孔垂流，影響整體景觀。此次改善工程特別針對約85處洩水孔，採用PVC水管嵌入牆體連接既有洩水孔方式，避免牆面水漬垂流造成髒污，不僅維持美觀，也減少未來維護成本。

針對天燈裝置藝術部分，李區長進一步說明，現有裝置因鏽蝕與老化問題，已影響整體結構與安全性，改善工程將針對9顆天燈全面更新外觀材質與內部燈具，並同步整修底座與支架結構，提升整體安全性與視覺效果。

此外，平溪老街今年更透過經濟部商業發展署「商圈美學設計加值計畫」的經費支持，並由台灣設計研究院協助輔導，導入「減法美學」設計理念，整體進行視覺一致化調整，營造平溪老街周邊煥然一新的氛圍，整體工程預計於今年9月底前完工。

區長李天民特別感謝經濟部及新北市政府民政局的大力挹注與支持，使平溪老街的整體觀光品質與景觀形象獲得大幅提升，造福當地居民與遊客。

石底里長楊鄭財也表示，公園街為連接平溪老街的主要出入口，假日期間人潮眾多；而平溪市民活動中心前廣場則是居民及遊客休憩聚集的重要場所。本次整修不僅提升地方整體景觀，也展現市府與區公所對地方建設的用心與重視，令人深感欣慰。