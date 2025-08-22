新北金山甘藷進入產季 今年收成不錯價格好

暑期尾聲，金山甘藷進入產季，關心農友的收成狀況，金山區長與六股里長來到六股平原上的甘藷田間看看甘藷的收成與品質。今年甘藷生長季氣候還算不錯，結球比去年更多，品質更是相當好，加上南部甘藷受到風災影響歉收，因此北部甘藷的販售價格也好，農友迎來豐收年都相當開心。

金山區長劉昌松說，時序進入八月底，正是金山甘藷產季，近來到甘藷田間關心甘藷的收成狀況與品質都相當不錯，也因為日前風災影響，南台灣的甘藷歉收，現在北部甘藷進入盛產期，喜愛甘藷的民眾可以多加採購。此外，這個季節北海岸其他區三芝、石門、萬里也都是甘藷的產季，除了紅心甘藷還有台農57號黃皮黃肉甘藷，歡迎民眾到北海岸旅遊並挑選喜歡的甘藷品種購買，給辛勤的農友最大支持。

六股里長鐘鼎平表示，六股平原上甘藷葉翠綠一片，採收的甘藷田裡，甘藷出土產量相當不錯，品質也好、價格更是相當不錯。而生長在半砂質土壤中的金山甘藷口感鬆綿不軟爛，香氣與甜味十足，現在剛剛進入盛產季，喜愛甘藷的民眾千萬不要錯過。