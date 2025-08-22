快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

新北市府辦員工親子嘉年華 「侯爺爺」秀舞技

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜與小朋友們一同起舞，炒熱氣氛，讓大人小孩都玩得盡興。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜與小朋友們一同起舞，炒熱氣氛，讓大人小孩都玩得盡興。圖／新北市新聞局提供

新北市政府今上午在市府大禮堂舉辦「114年員工親子嘉年華」，吸引市府員工及子女、親屬約300多人參與。現場安排親子DIY手作、小丑魔術、雙人特技表演，以及超級英雄的人入氣球神技等節目，還有折送繽紛造型氣球，場面熱鬧溫馨。新北市長侯友宜更與小朋友們一同起舞，炒熱氣氛，讓大人小孩都玩得盡興。

侯友宜表示，市府人員平日肩負繁重市政，感謝家人和孩子在背後的支持，讓他們能在家庭與工作間取得平衡。他說，這次特別安排親子嘉年華，不僅能讓員工陪伴家人、拉近親子感情，也象徵市府持續營造友善職場，「有家人的鼓勵支持，市府團隊就能更專注積極面對挑戰」。

活動不僅限於上午，下午還有環保局規劃的濕地故事館生態導覽、435藝文特區樹木五感體驗，以及消防局「小小消防員」互動體驗，寓教於樂。小丑魔術逗得孩子目瞪口呆，雙人特技與氣球表演更引來驚呼連連。許多家長表示，親子嘉年華讓孩子留下難忘回憶，也讓同仁能在忙碌市政工作外，與家人共享快樂時光。

新北市人事處指出，市府一向重視友善職場，今年7月中才舉辦「新北市盃員工桌、籃、羽球錦標賽」，如今又在暑假尾聲推出親子活動，透過多元安排讓員工與家屬一起參與。人事處強調，未來也會鼓勵更多機關辦理貼近員工需求的親子活動，持續推動友善幸福職場。

新北市政府今上午在市府大禮堂舉辦「114年員工親子嘉年華」，吸引市府員工及子女、親屬約300多人參與。圖／新北市新聞局提供
新北市政府今上午在市府大禮堂舉辦「114年員工親子嘉年華」，吸引市府員工及子女、親屬約300多人參與。圖／新北市新聞局提供
新北市政府今上午在市府大禮堂舉辦「114年員工親子嘉年華」，吸引市府員工及子女、親屬約300多人參與。圖／新北市新聞局提供
新北市政府今上午在市府大禮堂舉辦「114年員工親子嘉年華」，吸引市府員工及子女、親屬約300多人參與。圖／新北市新聞局提供

親子 侯友宜

延伸閱讀

明年國防預算創新高 侯友宜旅美前導師：台灣應走出自己的路

正隆捐600萬馳援重大事故 新北市長侯友宜致贈感謝狀

正隆捐600萬馳援重大事故 侯友宜「好日子大平台」致贈感謝狀

【重磅快評】賣市府普發4.6萬是修理侯友宜或為民謀福？

相關新聞

捷運土城樹林線高架段再上網招標 預算加12億至159億

萬大中和樹林線二期「土城樹林線」只剩下高架段尚未標出，本月初流標後，新北市捷運局火速檢討後，再度公告上網招標。新北市捷運...

加熱菸開放後 議員憂「喪屍煙彈」侵入校園要求防堵

國健署有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，未來將可在規定的通路內上架販售，引發家長憂心，北市2022年規範校園周...

新北市府辦員工親子嘉年華 「侯爺爺」秀舞技

新北市政府今上午在市府大禮堂舉辦「114年員工親子嘉年華」，吸引市府員工及子女、親屬約300多人參與。現場安排親子DIY...

新北萬美沙灘禁炊煮露營 遊客烤肉狂歡亂丟垃圾居民怒

新北市萬里區白宮行館和萬里大橋間「萬美沙灘」，假日晚間常有遊客烤肉、露營及喧鬧狂歡，造成沙灘後方社區民眾夜不能眠，亂丟垃...

味全龍啦啦隊陪過七夕 10捷運站點送玫瑰花

即將到來的七夕情人節，台北花卉公司與台北捷運合作，由花藝設計團隊 Smile box 結合在中山站推出「與你共捷 玫好時...

北市嚴管加熱菸 校園周邊50公尺禁售

國健署上月有條件通過2家加熱菸業者共14品項申請案，未來可在規定的通路內上架販售，引發家長憂心。北市自治條例禁止校園周邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。