新北市府辦員工親子嘉年華 「侯爺爺」秀舞技
新北市政府今上午在市府大禮堂舉辦「114年員工親子嘉年華」，吸引市府員工及子女、親屬約300多人參與。現場安排親子DIY手作、小丑魔術、雙人特技表演，以及超級英雄的人入氣球神技等節目，還有折送繽紛造型氣球，場面熱鬧溫馨。新北市長侯友宜更與小朋友們一同起舞，炒熱氣氛，讓大人小孩都玩得盡興。
侯友宜表示，市府人員平日肩負繁重市政，感謝家人和孩子在背後的支持，讓他們能在家庭與工作間取得平衡。他說，這次特別安排親子嘉年華，不僅能讓員工陪伴家人、拉近親子感情，也象徵市府持續營造友善職場，「有家人的鼓勵支持，市府團隊就能更專注積極面對挑戰」。
活動不僅限於上午，下午還有環保局規劃的濕地故事館生態導覽、435藝文特區樹木五感體驗，以及消防局「小小消防員」互動體驗，寓教於樂。小丑魔術逗得孩子目瞪口呆，雙人特技與氣球表演更引來驚呼連連。許多家長表示，親子嘉年華讓孩子留下難忘回憶，也讓同仁能在忙碌市政工作外，與家人共享快樂時光。
新北市人事處指出，市府一向重視友善職場，今年7月中才舉辦「新北市盃員工桌、籃、羽球錦標賽」，如今又在暑假尾聲推出親子活動，透過多元安排讓員工與家屬一起參與。人事處強調，未來也會鼓勵更多機關辦理貼近員工需求的親子活動，持續推動友善幸福職場。
