議員指幼兒園超收費案件多 北市：提升稽查頻率

台北市議員指幼兒園費用超收案每年達10件以上，市府卻依個案處理，缺乏通報機制。教育局今天表示，已提升稽查頻率，若查證屬實，會要求退費並依法裁罰幼兒園等作為。

新黨台北市議員侯漢廷以書面質詢提到，北市幼兒園費用超收案2020年11件、2021年10件、2022年17件、2023年與2024年各16件，今年至今有10件，案件數居高不下，意味問題都未改善。

他說，中央有訂定收費核備制度保障家長權益，但北市教育局獲報後，僅依個案方式處理，缺乏通報機制，形同默許違規，應主動查辦，並公告業者違規事實與退費機制。

他又表示，北市教育局對業者以巧立名目的違規收費會要求退費，但若屬核定項目內的超收金額，則視為消費爭議，家長只能自行向消保官申訴，但園方可能以提供服務為由，拒退還或僅退部分費用，導致家長權益受限。

對此，教育局以文字回應，對幼兒園收費爭議，稽查非僅對單一陳情個案處理，而是全面清查園所，且若查證屬實，會對個案進行協調或要求業者退費，同時依法裁罰幼兒園。

教育局提到，已積極督導全市幼兒園，並把園所收費情形納入定期稽查重點項目，且自2023年以來已大幅提升稽查頻率，如去年定期抽查達282次，同時對違法收費園所，依「幼兒教育及照顧法」裁處新台幣6萬至30萬元罰鍰，並公告於北市查核專區及全國教保資訊網。

教育局表示，平時會主動稽查全市幼兒園，並保持申訴通報管道暢通，且會主動公告裁罰情形。針對管理幼兒園及教保服務機構已訂定「台北市教保服務機構收退費辦法」，後續將嚴格執法，保障家長權益。