議員指幼兒園超收費案件多 北市：提升稽查頻率

中央社／ 台北22日電

北市議員指幼兒園費用超收案每年達10件以上，市府卻依個案處理，缺乏通報機制。教育局今天表示，已提升稽查頻率，若查證屬實，會要求退費並依法裁罰幼兒園等作為。

新黨台北市議員侯漢廷以書面質詢提到，北市幼兒園費用超收案2020年11件、2021年10件、2022年17件、2023年與2024年各16件，今年至今有10件，案件數居高不下，意味問題都未改善。

他說，中央有訂定收費核備制度保障家長權益，但北市教育局獲報後，僅依個案方式處理，缺乏通報機制，形同默許違規，應主動查辦，並公告業者違規事實與退費機制。

他又表示，北市教育局對業者以巧立名目的違規收費會要求退費，但若屬核定項目內的超收金額，則視為消費爭議，家長只能自行向消保官申訴，但園方可能以提供服務為由，拒退還或僅退部分費用，導致家長權益受限。

對此，教育局以文字回應，對幼兒園收費爭議，稽查非僅對單一陳情個案處理，而是全面清查園所，且若查證屬實，會對個案進行協調或要求業者退費，同時依法裁罰幼兒園。

教育局提到，已積極督導全市幼兒園，並把園所收費情形納入定期稽查重點項目，且自2023年以來已大幅提升稽查頻率，如去年定期抽查達282次，同時對違法收費園所，依「幼兒教育及照顧法」裁處新台幣6萬至30萬元罰鍰，並公告於北市查核專區及全國教保資訊網。

教育局表示，平時會主動稽查全市幼兒園，並保持申訴通報管道暢通，且會主動公告裁罰情形。針對管理幼兒園及教保服務機構已訂定「台北市教保服務機構收退費辦法」，後續將嚴格執法，保障家長權益。

北市 幼兒園 教育局

相關新聞

捷運土城樹林線高架段再上網招標 預算加12億至159億

萬大中和樹林線二期「土城樹林線」只剩下高架段尚未標出，本月初流標後，新北市捷運局火速檢討後，再度公告上網招標。新北市捷運...

加熱菸開放後 議員憂「喪屍煙彈」侵入校園要求防堵

國健署有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，未來將可在規定的通路內上架販售，引發家長憂心，北市2022年規範校園周...

新北市府辦員工親子嘉年華 「侯爺爺」秀舞技

新北市政府今上午在市府大禮堂舉辦「114年員工親子嘉年華」，吸引市府員工及子女、親屬約300多人參與。現場安排親子DIY...

新北萬美沙灘禁炊煮露營 遊客烤肉狂歡亂丟垃圾居民怒

新北市萬里區白宮行館和萬里大橋間「萬美沙灘」，假日晚間常有遊客烤肉、露營及喧鬧狂歡，造成沙灘後方社區民眾夜不能眠，亂丟垃...

味全龍啦啦隊陪過七夕 10捷運站點送玫瑰花

即將到來的七夕情人節，台北花卉公司與台北捷運合作，由花藝設計團隊 Smile box 結合在中山站推出「與你共捷 玫好時...

北市嚴管加熱菸 校園周邊50公尺禁售

國健署上月有條件通過2家加熱菸業者共14品項申請案，未來可在規定的通路內上架販售，引發家長憂心。北市自治條例禁止校園周邊...

