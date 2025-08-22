新北萬美沙灘禁炊煮露營 遊客烤肉狂歡亂丟垃圾居民怒

新北市萬里區白宮行館和萬里大橋間「萬美沙灘」，假日晚間常有遊客烤肉、露營及喧鬧狂歡，造成沙灘後方社區民眾夜不能眠，亂丟垃圾也對水域及環境造成嚴重威脅。交通部北觀處公告該區域沙灘禁止炊煮、生火及過夜露營等行為，違者可處5千到100萬元。

萬里區萬里里里長王傑倫表示，假日夜間有很多外地民眾前來烤肉露營，導致附近居民來飽受夜間噪音及垃圾惡臭困擾，有時達上百人，十分誇張。每當周末該處沙灘外地遊客絡繹不絕，常常狂歡到天亮。

王傑倫說，每到周一垃圾布惡臭滿天，萬里里志工隊員都去淨灘收拾，但2年多下來遊客倍增，垃圾數量多到嚇人，附近居民已經受不了，盼北觀等相關管理單位對萬美沙灘訂出管理辦法徹底解決。

議員白珮茹服務處秘書許家寧表示，服務處接獲居民陳情夜間噪音擾民，很多遊客會在沙灘及橋下空間露營，警方、區公所、北觀處等都應加強巡查管理。市議員張錦豪服務處執行長陳國說，亂丟垃圾嚴重影響海洋及瑪鋉溪生態，影響觀光品質，要盡速提出改善辦法。

北觀處副處長吳建志表示，萬美沙灘屬於公共開放空間，遊客從事炊煮、生火及夜間露營等相關遊憩行為，易產生破壞生態、汙染環境及危害安全疑慮。北觀處8月12日已公告萬美沙灘約94公尺長範圍，禁止炊煮、生火等相關遊憩行為，並禁止晚上10時至翌日上午7時露營。違者依發展觀光條例第64條規定，處5千元以上100萬元以下罰鍰。