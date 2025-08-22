新北抽檢涼感衣 2件瞬涼效果未達標準要求下架

新北市法制局消保官今天公布市售10件涼感衣抽檢結果，結果顯示所有樣品的偶氮色料及游離甲醛檢測均符合規定，但「瞬間涼感」效果部分，2件未達產業標準，已要求下架。

法制局消保官室今天召開記者會公布涼感衣抽檢結果，消保官鄭忠育表示，各品牌涼感衣價格落差頗大，為確保消費者權益，因此，委託全國公證檢驗公司針對市售涼感衣進行檢測。

鄭忠育表示，共抽檢各款涼感衣共10件，偶氮色料及游離甲醛檢測均符合規定，但「瞬間涼感」效果部分，有2件未達產業標準、7件檢測結果小於網頁宣稱數值；另外在商品標示部分，有6件商品不符規定。

鄭忠育表示，檢測是依照業者常標榜「織物瞬間涼感驗證規範」作為檢測標準，合格標準為針織物的瞬間涼感熱流量（Q-max）需大於或等於0.130W/cm²（每平方公分瓦特），梭織物需大於或等於0.170W/cm²。

鄭忠育表示，10件樣品中有2件涼感效果未達產業標準，已要求廠商先行下架，改善後方能重新上架販售。另外8件涼感效果達產業標準，但其中7件檢測結果小於商品網站或包裝上宣稱數值，已請相關業者提供正確充分商品資訊。有6件樣品標示不全，已要求業者限期改正。