味全龍啦啦隊陪過七夕 10捷運站點送玫瑰花

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北花卉公司在中山捷運站的B1大廳層近4號出口，將玫瑰花佈置七夕限定浪漫場景。圖／台北花卉公司提供
台北花卉公司在中山捷運站的B1大廳層近4號出口，將玫瑰花佈置七夕限定浪漫場景。圖／台北花卉公司提供

即將到來的七夕情人節，台北花卉公司與台北捷運合作，由花藝設計團隊 Smile box 結合在中山站推出「與你共捷 玫好時光」活動，乘客不僅能拍照打卡，28日及29日還會在10站點發放玫瑰，同時邀請味全龍啦啦隊員現身快閃

台北花卉公司表示，即日起到30日止，民眾可以到中山捷運站的B1大廳層近4號出口，欣賞美麗玫瑰花所打造的七夕限定浪漫場景，並且在28、29兩日，於捷運10大站點將限量發送進口玫瑰花。

花卉公司介紹，乘客只要註冊成為「台北捷運 Go App」新會員，並輸入專屬邀請碼「5288」，即可於活動指定10站點兌換進口玫瑰1朵，每天限量175朵，活動總量3500朵。

花卉公司說，在29日七夕當天，更邀請味全龍啦啦隊成員現身中山站快閃花店，擔任一日店長，親手將玫瑰獻給民眾。並

同時，在27日到30日也推出聯名快閃花店，推出文青、環保與生活感的限定花束，讓花束不只是浪漫，更能融入生活日常。

台北花卉公司在中山捷運站的B1大廳層近4號出口，將玫瑰花佈置七夕限定浪漫場景。圖／台北花卉公司提供
台北花卉公司在中山捷運站的B1大廳層近4號出口，將玫瑰花佈置七夕限定浪漫場景。圖／台北花卉公司提供

