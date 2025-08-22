風扇衣可降溫防勞工中暑　新北補助業者購置

市面上常見販售嵌入風扇的風扇衣，新北市勞檢處今天表示，經檢測可降低戶外作業時的體表溫度約攝氏4度，將納入補助以鼓勵雇主採購，提供勞工作為預防中暑等熱危害防護裝備。

勞檢處發布新聞稿表示，自103年起訂有「補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備計畫」，透過補助提升微型企業危害意識及安衛水準，以降低職災頻率。

勞檢處表示，過去補助多集中在製造業防止切割捲夾危害的護罩等設施，有鑑於夏季溫度逐年攀升，戶外作業勞工如未有相關降溫裝備，將大幅增加熱疾病風險。

勞檢處表示，自即日起將「風扇衣」納入補助項目，經實際測試，勞工穿上後可降低戶外作業時的體表溫度約4度，因此鼓勵雇主採購熱危害防護裝備，提供勞工使用，以改善夏季戶外作業的工作環境。

勞檢處表示，凡僱用勞工人數在50人以下，且依法取得工廠、公司或商業營業登記的企業或自營作業者，都能提出申請；補助金額分別為採購金額的50%（一般企業）及80%（自營作業者），上限為新台幣3萬元。