快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

風扇衣可降溫防勞工中暑　新北補助業者購置

中央社／ 新北22日電

市面上常見販售嵌入風扇的風扇衣，新北市勞檢處今天表示，經檢測可降低戶外作業時的體表溫度約攝氏4度，將納入補助以鼓勵雇主採購，提供勞工作為預防中暑等熱危害防護裝備。

勞檢處發布新聞稿表示，自103年起訂有「補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備計畫」，透過補助提升微型企業危害意識及安衛水準，以降低職災頻率。

勞檢處表示，過去補助多集中在製造業防止切割捲夾危害的護罩等設施，有鑑於夏季溫度逐年攀升，戶外作業勞工如未有相關降溫裝備，將大幅增加熱疾病風險。

勞檢處表示，自即日起將「風扇衣」納入補助項目，經實際測試，勞工穿上後可降低戶外作業時的體表溫度約4度，因此鼓勵雇主採購熱危害防護裝備，提供勞工使用，以改善夏季戶外作業的工作環境。

勞檢處表示，凡僱用勞工人數在50人以下，且依法取得工廠、公司或商業營業登記的企業或自營作業者，都能提出申請；補助金額分別為採購金額的50%（一般企業）及80%（自營作業者），上限為新台幣3萬元。

中暑 職災

延伸閱讀

新北檢測市售10款涼感衣 2件涼感未達產業標準、7件小於宣稱值

新美館「關係場域：90年代新北文化地景」重返90年代，新北前衛藝術熱潮再現

計程車行經新北連接北市華江橋 自撞分隔島車頭全毀

新北通過普發4.6萬？卓冠廷強調經議長裁示 江怡臻批卓瞎

相關新聞

捷運土城樹林線高架段再上網招標 預算加12億至159億

萬大中和樹林線二期「土城樹林線」只剩下高架段尚未標出，本月初流標後，新北市捷運局火速檢討後，再度公告上網招標。新北市捷運...

加熱菸開放後 議員憂「喪屍煙彈」侵入校園要求防堵

國健署有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，未來將可在規定的通路內上架販售，引發家長憂心，北市2022年規範校園周...

新北市府辦員工親子嘉年華 「侯爺爺」秀舞技

新北市政府今上午在市府大禮堂舉辦「114年員工親子嘉年華」，吸引市府員工及子女、親屬約300多人參與。現場安排親子DIY...

新北萬美沙灘禁炊煮露營 遊客烤肉狂歡亂丟垃圾居民怒

新北市萬里區白宮行館和萬里大橋間「萬美沙灘」，假日晚間常有遊客烤肉、露營及喧鬧狂歡，造成沙灘後方社區民眾夜不能眠，亂丟垃...

味全龍啦啦隊陪過七夕 10捷運站點送玫瑰花

即將到來的七夕情人節，台北花卉公司與台北捷運合作，由花藝設計團隊 Smile box 結合在中山站推出「與你共捷 玫好時...

北市嚴管加熱菸 校園周邊50公尺禁售

國健署上月有條件通過2家加熱菸業者共14品項申請案，未來可在規定的通路內上架販售，引發家長憂心。北市自治條例禁止校園周邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。