捷運土城樹林線高架段再上網招標 預算加12億至159億

萬大中和樹林線二期「土城樹林線」只剩下高架段尚未標出，本月初流標後，新北市捷運局火速檢討後，再度公告上網招標。新北市捷運局表示，為爭取招標時效並探詢廠商領標踴躍卻沒投標的原因，在一個月內再次公告，這次依照廠商主要施工工項、夜間工率等疑義，檢討調整價金，從147億調整為159億，預計9月19日截止。

捷運萬大中和樹林線一期由捷運中正紀念堂站起至金城路，預計2027年通車；二期本也由台北市主導，今年4月由新北市府接手全權負責，二期全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站，續沿土城金城路，在過明德路口附近路線爬升為高架後，續沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接。

二期工程當初因招標困難，拆分CQ890（樹林段）及CQ880A（土城地下段）與CQ880B（土城高架段）三區段標，前兩標已動工，土城高架段在台北主導期間已流標3次。

土城高架段今年6月由新北市招標，針對廠商疑義、工率項目檢討招標預算，從上次118.78億預算，調整到預算147.3億上網招標，不過本月初開標仍因無廠商投件流標作收。

捷運局當時指出，高架段在投標期間領標狀況踴躍，廠商提出50多項疑義，捷運局都逐一檢討修正，並參考近期其它軌道工程招標情形因應。

新北市捷運局今天表示，這次依照廠商主要施工工項、夜間工率等疑義，檢討調整價金，從147億調整為159億，預計9月19日截止。