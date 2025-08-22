快訊

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運土城樹林線高架段再上網招標 預算加12億至159億

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市土城樹林線如火如荼進行中。圖為樹林段工程。本報資料照片
新北市土城樹林線如火如荼進行中。圖為樹林段工程。本報資料照片

萬大中和樹林線二期「土城樹林線」只剩下高架段尚未標出，本月初流標後，新北市捷運局火速檢討後，再度公告上網招標。新北市捷運局表示，為爭取招標時效並探詢廠商領標踴躍卻沒投標的原因，在一個月內再次公告，這次依照廠商主要施工工項、夜間工率等疑義，檢討調整價金，從147億調整為159億，預計9月19日截止。

捷運萬大中和樹林線一期由捷運中正紀念堂站起至金城路，預計2027年通車；二期本也由台北市主導，今年4月由新北市府接手全權負責，二期全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站，續沿土城金城路，在過明德路口附近路線爬升為高架後，續沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接。

二期工程當初因招標困難，拆分CQ890（樹林段）及CQ880A（土城地下段）與CQ880B（土城高架段）三區段標，前兩標已動工，土城高架段在台北主導期間已流標3次。

土城高架段今年6月由新北市招標，針對廠商疑義、工率項目檢討招標預算，從上次118.78億預算，調整到預算147.3億上網招標，不過本月初開標仍因無廠商投件流標作收。

捷運局當時指出，高架段在投標期間領標狀況踴躍，廠商提出50多項疑義，捷運局都逐一檢討修正，並參考近期其它軌道工程招標情形因應。

新北市捷運局今天表示，這次依照廠商主要施工工項、夜間工率等疑義，檢討調整價金，從147億調整為159億，預計9月19日截止。

捷運 土城

延伸閱讀

避重就輕…自願判死刑又強調自首 土城家暴殺妻男移審繼續羈押

護法現身？中壢大江購物中心附近樹林夜間驚見梅花鹿

影／新北八里台61轉台64線高架快速道路 小貨車失控翻覆

京都廢棄車廂變身可愛風！桃紅列車餐廳全新開幕 高架鐵道享用在地美食

相關新聞

捷運土城樹林線高架段再上網招標 預算加12億至159億

萬大中和樹林線二期「土城樹林線」只剩下高架段尚未標出，本月初流標後，新北市捷運局火速檢討後，再度公告上網招標。新北市捷運...

加熱菸開放後 議員憂「喪屍煙彈」侵入校園要求防堵

國健署有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，未來將可在規定的通路內上架販售，引發家長憂心，北市2022年規範校園周...

北市嚴管加熱菸 校園周邊50公尺禁售

國健署上月有條件通過2家加熱菸業者共14品項申請案，未來可在規定的通路內上架販售，引發家長憂心。北市自治條例禁止校園周邊...

北市水源2、3期整宅都更推動20年 都審過關

北市水源整宅屋齡已超過60年，不僅房屋漏水、壁癌、屋頂水泥掉落，化糞管也破裂無法修復，颱風地震時更讓住戶膽戰心驚，北市都...

盼20年終於等到 北市水源2、3期整宅都審過關

北市水源整宅屋齡已超過60年，台北市都審會今審議二、三期整宅公辦都更案，全案修正後通過。實施者的台北市住宅及都市更新中心...

新北三芝社區巴士汰舊換新 乘坐感受更友善舒適

為了讓三芝區的公共交通服務更好，三芝區公所今年汰換車齡逾20年的老舊社區巴士，新購一輛嶄新的社區巴士於今(21日)正式上路，為區內F133埔尾圓山線及F139淡水夜間捷運專車提供服務。不僅讓居民的日常通勤變得更方便，也讓大家有更舒適、更安全的搭乘體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。