加熱菸開放後 議員憂「喪屍煙彈」侵入校園要求防堵

國健署有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，未來將可在規定的通路內上架販售，引發家長憂心，北市2022年規範校園周邊50公尺內不得販售加熱菸品，議員認為，加熱菸開放後一定更難查緝，特別要嚴防販賣「喪屍菸彈」等電子菸。

北市府在2022年訂定「新興菸品管理自治條例」要求禁止距離高中以下學校基地境界線50公尺內販售、供應、展示或廣告加熱式菸品，但過去由於中央未通過加熱菸販售，稽查也未發現違規情形，目前還未有開罰紀錄。

民眾黨議員陳宥丞說，目前在公園或禁菸區抽菸已很難查緝和開罰，加熱菸開放後再稽查一定更加困難，呼籲中央也要有配套措施，特別是青少年菸害防治這一塊，推出更完整、更應對的配套措施。

國民黨議員楊植斗表示，生財有道，但不能出賣未成年人的健康，希望商家皆能自律，除了校園周邊規範外，市府應專案稽查重罰提供菸品給學生的家，特別是販賣喪屍菸彈以及內含不明重金屬成分電子菸。

民進黨議員王閔生認為，宣導應大於處罰，目前雖尚未開放電子菸，但還是有很多違法產品於市面上流竄，法條管制再嚴還是會有人投抽菸，市府在宣傳力度上仍要更加強，菸商也應提供回饋社會的計畫。

衛生局表示，即便國健署通過法案，自治條例仍會延續，上路後也會來研議是否擴大範圍。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康