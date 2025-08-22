北市嚴管加熱菸 校園周邊50公尺禁售

國健署上月有條件通過2家加熱菸業者共14品項申請案，未來可在規定的通路內上架販售，引發家長憂心。北市自治條例禁止校園周邊50公尺內販售加熱菸，衛生局昨重申禁令，並將研議是否擴大範圍。新北市衛生局則表示，加熱菸主要在網路販售，禁止在校園周邊販售意義不大。

國健署調查，全台青少年使用新興菸品近8萬人，與紙菸使用人數不相上下，北市府在2022年訂定「新興菸品管理自治條例」，禁止高中以下校園周邊50公尺內販售、供應、展示或廣告加熱菸品，但迄今無開罰紀錄。

馬偕醫院家庭醫學科主治醫師黃偉新表示，根據世界衛生組織（WHO）最新「加熱菸健康影響證據報告書」指出，加熱菸的煙霧中有多達29種有害及潛在有害成分，是紙菸的2至10倍，且比紙菸更容易上癮。

衛生局昨與董氏基金會舉辦「戳破菸品誘惑」校園宣導記者會，局長黃建華指出，原則上校園周邊會維持禁止販售，目前盤點校園50公尺內有販售菸品商家約180間，將先輔導，告知注意事項並要求員工教育訓練，待法規正式上路後也會稽查，若發現違規會直接開罰，最高罰5萬元，可連續處罰，後續再依執行成效評估是否擴大管制範圍。

新北市衛生局指出，法令禁止供應菸品給20歲以下青少年，除持續強化稽核網路平台及實體販售點，也將喬裝購買測試，確保業者落實身分查核機制。至於未明令高中職以下周邊不得販賣，衛生局坦言，加熱菸管道多來自網路，只要賣給20歲以下者都是觸法，開在學校周邊不符合利益。

國民黨議員楊植斗表示，市府應專案稽查，重罰提供菸品給學生的商家，特別是販賣喪屍菸彈及內含不明重金屬成分的電子煙。

民進黨議員王閔生認為，法條管制再嚴，還是會有學生偷抽菸，市府宣傳力度上要更加強。民眾黨議員陳宥丞說，在公園或禁菸區抽菸已很難查緝和開罰，加熱菸開放後一定更困難，呼籲中央要有配套措施，特別青少年菸害防治部分。

※ 提醒您：吸菸有礙健康