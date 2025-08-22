聽新聞
0:00 / 0:00

水源2、3期都更推動20年 都審過關

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
水源二、三期整宅外觀老舊窳陋。圖／北市住都中心提供
水源二、三期整宅外觀老舊窳陋。圖／北市住都中心提供

北市水源整宅屋齡已超過60年，不僅房屋漏水、壁癌、屋頂水泥掉落，化糞管也破裂無法修復，颱風地震時更讓住戶膽戰心驚，北市都審會昨通過二、三期整宅公辦都更案，估2031年完工。住戶感動說，都更等了20年，終於等到了。

水源二、三期整宅位在中正區水源路上，基地面積高達1公頃，現況住戶共460戶，產權複雜、建物老舊窳陋。住戶20年前成立更新會，自行整合推動都更，但戶數眾多整合不易，遲遲未能更新重建。市府力促都更加速，2021年6月北市住都中心擔任實施者推動公辦都更，即使疫情期間，仍視訊持續溝通。

住都中心表示，該案整合過程歷經103場正式說明會，2022年1月27日提出都市更新事業計畫及權利變換計畫報核、2023年經公開徵求出資者，與華鼎事業股份有限公司簽訂契約，去年5月24日申請都市更新事業計畫及權利變換計畫續審，且選屋比率高達94.57％。

住都中心說，水源二、三期整宅是住都中心首件整合及招商成功的整宅案件，也是北市公辦都更案件中，規模最大的私有產權社區。

北市都審會昨審議該案，近60位社區住戶到場旁聽，也帶自製立牌、紅布條及標語，表達盡速重建家園期望。住戶代表說，社區也多次發生電線走火，住戶每天提心吊膽過日子。

都審會決議修正後通過，住戶們比讚、熱烈掌聲回應，感謝委員們對於建築設計的嚴格把關。

延伸閱讀

盼20年終於等到 北市水源2、3期整宅都審過關

苗縣通霄坪頂多山少耕地 居民另闢生路投入「鳳凰」產業

北市大學租金差很大 北醫周遭每月2.3萬、這校套房月租只要1.3萬

影／北市婦被詐信「黃金大禮」要匯120萬 警一查...銀行不存在

相關新聞

綠指新北議會通過普發4.6萬 侯友宜：混淆視聽

新北議會民進黨團前天在臨時會提案發現金4.6萬給每一位市民，議長蔣根煌裁示交市府研究辦理。民進黨議員卻宣布「議會通過普發...

水源2、3期都更推動20年 都審過關

北市水源整宅屋齡已超過60年，不僅房屋漏水、壁癌、屋頂水泥掉落，化糞管也破裂無法修復，颱風地震時更讓住戶膽戰心驚，北市都...

盼20年終於等到 北市水源2、3期整宅都審過關

北市水源整宅屋齡已超過60年，台北市都審會今審議二、三期整宅公辦都更案，全案修正後通過。實施者的台北市住宅及都市更新中心...

新北三芝社區巴士汰舊換新 乘坐感受更友善舒適

為了讓三芝區的公共交通服務更好，三芝區公所今年汰換車齡逾20年的老舊社區巴士，新購一輛嶄新的社區巴士於今(21日)正式上路，為區內F133埔尾圓山線及F139淡水夜間捷運專車提供服務。不僅讓居民的日常通勤變得更方便，也讓大家有更舒適、更安全的搭乘體驗。

新北瑞芳吉慶里打造環境美學 浮球變身「小小兵」吸睛又環保

新北市瑞芳區吉慶里在里長簡惠麗的巧思帶領下，近年來透過資源再利用與社區美學，讓原本平凡的公園綠地搖身一變，成為在地人與遊客眼中的「創意亮點」。其中最吸睛的莫過於以廢棄浮球改造成的「小小兵」裝置藝術。這些原本被海浪沖上岸、閒置無用的浮球，在她與志工們的巧手下，化身為色彩鮮明、模樣逗趣的角色，擺放在里內公園與綠地，不僅兼具環保意義，也帶來童趣與活力。

守護環境從在地做起 新北雙溪平林里資收站十餘年如一日

位於新北市雙溪區的平林里黃金資收站，自成立以來已經邁入第十多個年頭。每逢週四的資收日，黃金資收站總是熱鬧非凡，里內約二、三十名志工風雨無阻、無懼烈日，持續投入資源回收的分類與搬運工作，共同守護在地環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。