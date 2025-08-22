水源2、3期都更推動20年 都審過關

北市水源整宅屋齡已超過60年，不僅房屋漏水、壁癌、屋頂水泥掉落，化糞管也破裂無法修復，颱風地震時更讓住戶膽戰心驚，北市都審會昨通過二、三期整宅公辦都更案，估2031年完工。住戶感動說，都更等了20年，終於等到了。

水源二、三期整宅位在中正區水源路上，基地面積高達1公頃，現況住戶共460戶，產權複雜、建物老舊窳陋。住戶20年前成立更新會，自行整合推動都更，但戶數眾多整合不易，遲遲未能更新重建。市府力促都更加速，2021年6月北市住都中心擔任實施者推動公辦都更，即使疫情期間，仍視訊持續溝通。

住都中心表示，該案整合過程歷經103場正式說明會，2022年1月27日提出都市更新事業計畫及權利變換計畫報核、2023年經公開徵求出資者，與華鼎事業股份有限公司簽訂契約，去年5月24日申請都市更新事業計畫及權利變換計畫續審，且選屋比率高達94.57％。

住都中心說，水源二、三期整宅是住都中心首件整合及招商成功的整宅案件，也是北市公辦都更案件中，規模最大的私有產權社區。

北市都審會昨審議該案，近60位社區住戶到場旁聽，也帶自製立牌、紅布條及標語，表達盡速重建家園期望。住戶代表說，社區也多次發生電線走火，住戶每天提心吊膽過日子。

都審會決議修正後通過，住戶們比讚、熱烈掌聲回應，感謝委員們對於建築設計的嚴格把關。