綠指新北議會通過普發4.6萬 侯友宜：混淆視聽

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北報導
新北市長侯友宜（中）表示，尊重議會討論，但不接受混淆視聽。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（中）表示，尊重議會討論，但不接受混淆視聽。記者江婉儀／攝影

新北議會民進黨團前天在臨時會提案發現金4.6萬給每一位市民，議長蔣根煌裁示交市府研究辦理。民進黨議員卻宣布「議會通過普發案」。市長侯友宜昨說，尊重議會討論，但不接受混淆視聽。此事昨也引發藍綠議員隔空對槓，互批對方無知不懂議事規則。

新北議會前天討論時，民進黨團稱新北市淨資產1800餘億元，可普發每個市民4.6萬元，並要求市府組成振興新北產業復甦普發現金小組。

當時國民黨議員林國春發言，稱中央欠新北2500億元，如果中央先把錢還給新北，可加碼到5萬元。蔣根煌即裁示。民進黨團隨後大肆宣傳「議會已經通過新北普發現金4.6萬元」。

侯友宜說，市府財政困難，新北人均預算是六都最少，一般性補助款也被刪了，計畫型補助款又要減少，加上財劃法沒有下來，累計短絀887億，怎麼還有多餘的錢呢？希望藍綠議員一起努力，做出對新北長遠發展有利的事。

民進黨議員卓冠廷說，會議紀錄清楚寫議長裁示送市府研議辦理，當時沒國民黨議員表達異議，是清楚不過的事。

民進黨議員李宇翔說，依照議事規則，若有人反對才須清點人數表決，若無異議由議長裁示通過送市府研議；他說當時藍白慌了手腳，不敢表態，也沒有提對案，藍營事後造謠稱沒通過提案是造謠，把民主程序踩在腳下，漠視議會監督與運作。

「現在是先騙先贏嗎？」國民黨議員江怡臻說，蔣根煌裁示送市府研議，不是通過提案，很多民進黨議員都很清楚這一點沒有上車，卓的行為凸顯了無知。

國民黨議員林國春表示，新北去年財政虧損48億，累積虧損高達887億，民進黨選擇視而不見，這種政治操作是拿市民期待當政治籌碼。

