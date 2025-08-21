盼20年終於等到 北市水源2、3期整宅都審過關

北市水源整宅屋齡已超過60年，台北市都審會今審議二、三期整宅公辦都更案，全案修正後通過。實施者的台北市住宅及都市更新中心說，後續將進行都更審議，預計明年完成都市更新事業計畫及權利變換計畫核定，距離都更重建更近一步，若順利，預計2031年完工。

水源二、三期整宅位在中正區水源路上，基地面積高達1公頃，現況住戶共460戶，產權複雜、建物老舊窳陋。住戶20年前成立更新會，自行整合推動都更，但戶數眾多整合不易，遲遲未能更新重建。

北市府力促都更加速，由住都中心於2018年在社區設立駐地工作站，協助住戶凝聚共識，提供都更諮詢、逐戶拜訪，成為社區的公辦都更意見交流中繼站；2021年6月經市府同意，住都中心擔任實施者推動公辦都更，即使新冠疫情期間，仍以視訊方式持續溝通，並透過主管機關聯繫每位所有權人。

住都中心表示，該案整合過程歷經103場正式說明會，2022年1月27日提出都市更新事業計畫及權利變換計畫報核、2023年經公開徵求出資者，與華鼎事業股份有限公司簽訂契約，去年5月24日申請都市更新事業計畫及權利變換計畫續審，且選屋比率高達94.57%

住都中心說，水源二、三期整宅是住都中心首件整合及招商成功的整宅案件，也是北市公辦都更案件中，規模最大的私有產權社區。

台北市都審會今審議該案， 近60位社區住戶到場旁聽，也帶自製立牌、紅布條及標語，表達盡速重建家園的期望。

住戶代表說，水源整宅屋齡已超過60年，房屋漏水、壁癌、屋頂水泥掉落，化糞管也破裂無法修復，每當遇有颱風地震時，住戶就會特別害怕，社區也多次發生電線走火，住戶則因經濟條件較為弱勢而難以遷出，只能住在這裡，每天提心吊膽的過日子。

都審會決議，全案修正後通過，住戶們雙手舉讚、熱烈掌聲回應，感謝、感謝委員們對於建築設計的嚴格把關。住都中心說，審議通過，相當具有指標性意義。