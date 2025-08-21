快訊

新北汐止中興、福德一路車多 會勘調整行人時相

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
初步研議後決定更改相關的號誌，讓交通更順暢。 圖／觀天下有線電視提供
初步研議後決定更改相關的號誌，讓交通更順暢。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路是社后地區重要的道路之一，每天上、下班塞車嚴重，尤其在福德一、二路口處，所以新北市議員白珮茹就召集了相關單位人員現場會勘，決定縮短中興路、福德一路口的行人專用時相的時間，從原本的早上7-9點，調整為7-8點半，讓周邊上班時間行車更順暢。

新北市議員白珮茹表示，這次針對中興路的號誌做檢討，主要是因為現在捷運陸續在動工，尤其是同興路，可以看到整個捷運工程圍籬都已經圍起來，也進場在施工，部分車輛一定會往中興路擠，原本的交通號誌勢必要做調整，尤其是行人專用時相的部分，因為現在是早上7點到9點，是整個行人號誌管制的時間，但是檢討相關的配置，認為大概8點的時候，孩子都已經進到學校了，所以跟市府交通局討論，試著把號誌秒數調整，讓行車更順暢。

白珮茹提到，在經過討論後，決定將行人專用時相調整，讓空餘出來的秒數，可以讓車子通行，也讓中興路還有周邊的福德一、二路甚至到康寧街，整個車流可以更順暢，感謝各單位的配合，調整後，行人專用時相從原本到9點，改成提早到8點半，讓不管是工業區要上班的或是要往台北上班的車流更順暢，因為8點半以後，行人也減少了許多，所以交通局在初步研議後，決定更改相關的號誌，也因為捷運施工，周邊交通變得相當壅塞，也希望大家的配合，讓2032年捷運汐東線可以順利完工，讓大家有更好的軌道運輸，讓上、下班的通勤族，可以更受惠。

中興里長蔡振國說，很感謝議員白珮茹協助改善中興路、福德一路口的交通問題，因為中興路車子真的很多，再加上現在捷運開工了，尤其中興路、福德一路車子都很多，交通號誌時相需要調整，本來行人專用時相是到早上9點，如果能夠改到8點半，對於上班族來說，行車會更順暢。

行人 汐止 塞車 通勤族 上班族

相關新聞

盼20年終於等到 北市水源2、3期整宅都審過關

北市水源整宅屋齡已超過60年，台北市都審會今審議二、三期整宅公辦都更案，全案修正後通過。實施者的台北市住宅及都市更新中心...

新北三芝社區巴士汰舊換新 乘坐感受更友善舒適

為了讓三芝區的公共交通服務更好，三芝區公所今年汰換車齡逾20年的老舊社區巴士，新購一輛嶄新的社區巴士於今(21日)正式上路，為區內F133埔尾圓山線及F139淡水夜間捷運專車提供服務。不僅讓居民的日常通勤變得更方便，也讓大家有更舒適、更安全的搭乘體驗。

新北瑞芳吉慶里打造環境美學 浮球變身「小小兵」吸睛又環保

新北市瑞芳區吉慶里在里長簡惠麗的巧思帶領下，近年來透過資源再利用與社區美學，讓原本平凡的公園綠地搖身一變，成為在地人與遊客眼中的「創意亮點」。其中最吸睛的莫過於以廢棄浮球改造成的「小小兵」裝置藝術。這些原本被海浪沖上岸、閒置無用的浮球，在她與志工們的巧手下，化身為色彩鮮明、模樣逗趣的角色，擺放在里內公園與綠地，不僅兼具環保意義，也帶來童趣與活力。

守護環境從在地做起 新北雙溪平林里資收站十餘年如一日

位於新北市雙溪區的平林里黃金資收站，自成立以來已經邁入第十多個年頭。每逢週四的資收日，黃金資收站總是熱鬧非凡，里內約二、三十名志工風雨無阻、無懼烈日，持續投入資源回收的分類與搬運工作，共同守護在地環境。

新北淡水在地企業回饋地方 捐樹興里共餐加菜金

新北市淡水區樹興里雖然位處於淡水山區，不過樹興里長許秋芳過去長期辦理各項銀髮課程，讓長者能夠活到老學到老，也舉辦銀髮共餐，而昨天在地企業紅樹林有線電視，不僅是參與共餐活動，更捐贈2萬元的共餐加菜金給樹興里長者共餐加菜，讓在地里長與長輩都相當開心。

