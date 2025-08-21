新北汐止中興、福德一路車多 會勘調整行人時相

汐止區中興路是社后地區重要的道路之一，每天上、下班塞車嚴重，尤其在福德一、二路口處，所以新北市議員白珮茹就召集了相關單位人員現場會勘，決定縮短中興路、福德一路口的行人專用時相的時間，從原本的早上7-9點，調整為7-8點半，讓周邊上班時間行車更順暢。

新北市議員白珮茹表示，這次針對中興路的號誌做檢討，主要是因為現在捷運陸續在動工，尤其是同興路，可以看到整個捷運工程圍籬都已經圍起來，也進場在施工，部分車輛一定會往中興路擠，原本的交通號誌勢必要做調整，尤其是行人專用時相的部分，因為現在是早上7點到9點，是整個行人號誌管制的時間，但是檢討相關的配置，認為大概8點的時候，孩子都已經進到學校了，所以跟市府交通局討論，試著把號誌秒數調整，讓行車更順暢。

白珮茹提到，在經過討論後，決定將行人專用時相調整，讓空餘出來的秒數，可以讓車子通行，也讓中興路還有周邊的福德一、二路甚至到康寧街，整個車流可以更順暢，感謝各單位的配合，調整後，行人專用時相從原本到9點，改成提早到8點半，讓不管是工業區要上班的或是要往台北上班的車流更順暢，因為8點半以後，行人也減少了許多，所以交通局在初步研議後，決定更改相關的號誌，也因為捷運施工，周邊交通變得相當壅塞，也希望大家的配合，讓2032年捷運汐東線可以順利完工，讓大家有更好的軌道運輸，讓上、下班的通勤族，可以更受惠。

中興里長蔡振國說，很感謝議員白珮茹協助改善中興路、福德一路口的交通問題，因為中興路車子真的很多，再加上現在捷運開工了，尤其中興路、福德一路車子都很多，交通號誌時相需要調整，本來行人專用時相是到早上9點，如果能夠改到8點半，對於上班族來說，行車會更順暢。