新北淡水在地企業回饋地方 捐樹興里共餐加菜金

新北市淡水區樹興里雖然位處於淡水山區，不過樹興里長許秋芳過去長期辦理各項銀髮課程，讓長者能夠活到老學到老，也舉辦銀髮共餐，而昨天在地企業紅樹林有線電視，不僅是參與共餐活動，更捐贈2萬元的共餐加菜金給樹興里長者共餐加菜，讓在地里長與長輩都相當開心。

樹興里長許秋芳表示，這次共餐活動現場剛好有里內的動健康課程，不僅是邀請到市議員、立委洪孟楷服務處及淡水區公所等多位貴賓到場共襄盛舉，更感謝紅樹林有線電視對於樹興里長者的照顧與回饋，也讓長者吃了一餐相當豐富的共餐。

紅樹林有線電視經理陳文斌表示，由於樹興里長相當認真，每個月都有許多共餐活動，加上社區長輩也都熱情參與，因此特別來為長者加菜，為樹興里共餐錦上添花，讓里內長者可以走到戶外來與其他朋友聚在一起上課，上完課還可以一起共餐，實現照顧銀髮樂活學習的目的。未來有更多的回饋，要來與各里搭配，落實取之於社會用之於社會的理念，對此里長也表示非常感謝紅樹林有線電視的支持。