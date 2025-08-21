快訊

守護環境從在地做起 新北雙溪平林里資收站十餘年如一日

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
志工們分工合作，讓社區變得更乾淨，也帶動更多人關心環境。 圖／觀天下有線電視提供
位於新北市雙溪區的平林里黃金資收站，自成立以來已經邁入第十多個年頭。每逢週四的資收日，黃金資收站總是熱鬧非凡，里內約二、三十名志工風雨無阻、無懼烈日，持續投入資源回收的分類與搬運工作，共同守護在地環境。

平林里長黃添松身體力行、親力親為，不僅規劃資收站運作，也會親自開著資收車，深入里內各家各戶收運可回收物品。即使在高溫酷暑中揮汗如雨，他仍然面帶笑容，看到大家這麼投入，他真的很感動，這也是社區的驕傲。

黃金資收站的運作流程相當有組織。每週四上午，志工們便陸續到場報到，分工合作，有人負責接收里民送來的回收物，有人則進行細緻的分類，包括紙類、鐵鋁罐、寶特瓶、塑膠容器等，並依照回收規範進行打包或堆疊。

里長黃添松也特別感謝所有長期投入的志工夥伴，並表示這份工作雖然辛苦，但卻很有意義。大家願意無償奉獻時間與體力，讓我們社區變得更乾淨，也帶動更多人關心環境。

值得一提的是，里長的太太莊秀美女士，同時也是平林社區發展協會的理事長，兩人十餘年來攜手投入在地事務，不論是環保工作、社區活動、關懷弱勢或長者服務，夫妻倆始終站在第一線，用行動傳遞對社區的熱愛，也深獲里民好評。

