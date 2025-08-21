新北瑞芳吉慶里打造環境美學 浮球變身「小小兵」吸睛又環保

新北市瑞芳區吉慶里在里長簡惠麗的巧思帶領下，近年來透過資源再利用與社區美學，讓原本平凡的公園綠地搖身一變，成為在地人與遊客眼中的「創意亮點」。其中最吸睛的莫過於以廢棄浮球改造成的「小小兵」裝置藝術。這些原本被海浪沖上岸、閒置無用的浮球，在她與志工們的巧手下，化身為色彩鮮明、模樣逗趣的角色，擺放在里內公園與綠地，不僅兼具環保意義，也帶來童趣與活力。

除了「小小兵」，吉慶里內多處角落也能見到各式由回收材料打造的可愛裝置藝術，包括彩繪輪胎花圃，無一不展現出志工們的用心與創意，為社區注入美感與溫度。

值得一提的是，社區中還有多位高齡志工持續參與環境維護工作，其中一位年逾八旬的志工莊文裴，仍然每日固定前往公園協助澆水、除草與整理，成為社區中最暖心的風景。

吉慶里長簡惠麗表示，志工們的參與是社區最大的力量。這不只是環境整理，更是一種對生活的熱愛與傳承。吉慶里不僅環境整潔，更展現出地方創意與人情味，讓居民生活更舒適，也吸引更多人認識這座富有故事的小社區。