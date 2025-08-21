新北三芝社區巴士汰舊換新 乘坐感受更友善舒適

為了讓三芝區的公共交通服務更好，三芝區公所今年汰換車齡逾20年的老舊社區巴士，新購一輛嶄新的社區巴士於今(21日)正式上路，為區內F133埔尾圓山線及F139淡水夜間捷運專車提供服務。不僅讓居民的日常通勤變得更方便，也讓大家有更舒適、更安全的搭乘體驗。

三芝區長賴小萍表示，三芝區地形多為山區，部分路段因為沒有公車而通行不便，居民對搭車的需求也越來越高。為了提升公共交通的服務品質，區公所積極爭取經費，終於在今年成功購置全新社區巴士。這輛巴士設備先進，還配備了多項安全輔助功能，如全車6鏡頭環景攝影、前後防碰撞聲音感知器及車室安全拉環等等，讓大家可以安心選擇它作為日常出行的交通工具。

公所傾聽民眾需求，把服務民眾放在首位，這次新巴士的投入是改善公共交通的重要一步，但公所的努力不會就此停止，期望能夠繼續爭取更多經費，於明年順利再購置第二輛社區巴士，屆時自營路線部分均可配備新巴士，讓居民出行更加安全、便利。

相當關心三芝民眾通勤感受的市議員陳家琪則是說，常有民眾反應偏鄉山區通勤路遠，車輛舊、乘車感受難免顛簸，加上碰上下雨漏水實在是辛苦，這次公所汰舊換新一輛自營的社區巴士，另外也將會持續爭取三芝公所另一輛自營巴士的汰舊換新，目標明年能順利再購置第二輛社區巴士將舊巴士全面更新，讓三芝的居民外出、通勤都更加安全、便利與舒適。