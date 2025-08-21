「鏡面水池」恐變陷阱？台北市民廣場改造引發安全疑慮

北市府力拚城市降溫，要將市民廣場整建成「深呼吸的公園」。台北市都審會今日二度審議，多位委員關注新設計的鏡面水池，雖是緩坡，仍憂辦活動人多會有安全疑慮，建議要交代主辦單位一定要鋪平。全案修正後，下次提會再審。

都審會5月22日首度審議，7月3日召開專案會議，都審會今二度審議。申設單位報告，基地面積6.26公頃，減少不透水鋪面至3公頃、47.9%，增加綠帶至2.87公頃、46%。

另將草地和水延伸進入廣場，在廣場邊界的風雨走廊設置水霧系統、8至15公分的淺水及鏡面水池，達軟化邊界感效果，兒童遊戲塔高度也從14公尺降為11公尺等。

多名委員關注設在議會與市府中間點的鏡面水池。有委員肯定加入水元素，這麼大的空間可增層次感，但要考量安全性；其他人認為設計單位講得很理想，「我覺得蠻可怕」，人多時恐不小心踩進去，憂未來使用將是障礙，有人建議若要辦活動，主辦單位一定要鋪平。

另位委員說，該位置不佳，市府洽公民眾不太會到廣場中間休息，建議水池與國旗台放一起可供民眾拍照，甚至臨近市政大樓比較好。

至於具有水霧等功能的11公尺照明高燈，委員質疑，夏天才噴水霧，經過是否會覺得涼快，如果僅為了噴出效果，有無必要特別設置，也有人認為北市府推動降溫城市，水霧對大廣場有加分作用，但憂燈柱高，是否會影響跨年晚會等活動舞台搭設。

其他委員觀察到，該案的顏色、材質與型態不太協調，建議申設單位可將燈具、兒童遊戲設施、舞台等既有與新設的設施物一致性處理。

都審會主席簡瑟芳總結，委員們對於該案共識趨於一致，也請申設單位就委員意見再修正，包含廣場上所有設施物應有一致調性、遊具量體、照明的燈具位置、崁燈設計等部分，後續再提會審議。

承辦該案的公園處表示，委員們對於構造物的量體和新提的鏡面水池等項目有意見，今日都審仍未通過。原預估2026年底前拆除相關地面設施，預估完工時間仍需視下次都審會討論後才可確定。