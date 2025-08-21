快訊

加熱菸有條件開放 新北強化稽查網路、當神秘客測試業者

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國健署歷經長達2年半審查，上月29日宣布2家業者共14品項申請案，有條件通過。圖／本報資料照片
菸害防制法2023年3月修法納管加熱菸，通過健康風險審查就可上市販售。國健署歷經長達2年半審查，上月29日宣布2家業者共14品項申請案，有條件通過。新北市衛生局指出，因應加熱菸有條件開放，衛生局除持續強化網路平台稽核，及實體販售點稽查，也將喬裝購買測試，確保業者落實身分查核。

針對加熱菸有條件開放，新北市衛生局指出，新北嚴格禁止供應菸品予20歲以下青少年及孕婦，除持續強化網路平台稽核，及實體販售點稽查外，也將喬裝購買測試，確保業者落實身分查核機制。同時，我們也會與教育局、警察局密切合作，透過跨局處聯防，共同防範青少年接觸及使用菸品，降低其健康風險。

至於為何不明令高中職以下周邊50公尺內不得販賣，衛生局坦言，加熱菸管道多來自網路，且只要賣給20歲以下者都是觸法，對於業者來說，開在學校周邊不符合利益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北衛生局今年初公布，查獲6萬多條入境之非法加熱菸及電子煙。圖／新北衛生局提供
