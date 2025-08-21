秀秀子、柴語錄強強聯手 新北道安玩出新意

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
為宣導新北道安，新北新聞局邀富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 大隊長秀秀子攜手人氣IP柴語錄跨界合作。圖／新北市新聞局提供
新北市政府持續推動「友善新北 從停讓開始」理念，邀請富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 大隊長秀秀子，與人氣IP柴語錄跨界合作，推出全新交通安全宣導影片，傳遞「車輛停讓行人」的交通安全觀念，盼能引發更多共鳴與行動。

秀秀子在影片中分別化身為帥氣重機騎士與開車通勤的上班族，示範車輛於路口停車禮讓行人的重要性，並與柴語錄的柴柴一同呼籲「停讓，由我開始」。秀秀子一改平日甜美應援形象，換重機裝展現酷帥氣質，引發網友討論，話題十足。

新北市新聞局長李利貞表示，此次宣導影片結合專業啦啦隊長與知名IP，以生動及貼近民眾方式，加深「車輛停讓行人」觀念，並將「停讓，是我的風格」打造為新世代交通安全口號，「停讓文化」呼應年輕世代風格。

宣導影片今同步上架在臉書「我的新北市」、「秀秀子」Instagram 粉絲專頁，希望打響「停讓文化」成為城市日常的觀念。

