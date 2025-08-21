快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

新北人事費年剩1.7億 議員籲回饋留下來的基層公務員

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃淑君呼籲市府爭取更多獎勵，給留在第一線的基層公務人員。記者葉德正／攝影
新北市議員黃淑君呼籲市府爭取更多獎勵，給留在第一線的基層公務人員。記者葉德正／攝影

公務人員缺額年年增加，尤其社工、稽查人力嚴重不足。新北市議員黃淑君指出，新北市去年度人事費用編列9.4億元，但賸餘1.7億元，她認為，這筆經費既屬人事編列，就應合理回饋給現有第一線基層公務員，而不是任其閒置。人事處長林正壹回覆，國家經費不能這樣處理，會持續爭取更多職務加給，但黃淑君認為，要有更多獎勵機制，留住堅持下來的人。

黃淑君說，依據公務人員俸給法及相關規定，地方政府雖然不能自行創設新的固定性待遇項目，但在現行法規允許的範圍內，仍可透過「繁重加給」、「專業加給」、「加班費」及「獎勵金」等方式，讓基層同仁獲得實質補助。

黃淑君建議，市府應積極研議相關加給與獎勵措施，以提升公務員待遇與留任誘因。黃淑君指出，新北市是全國人口最多的直轄市，市政業務龐大、人事負擔沉重，卻長期面臨「人多事雜、編制不足」的窘境，尤其社工人員、環保、衛生稽查人員，都是一人多工。

「我們要的不是帳面上的1.7億賸餘，而是讓留下來的同仁感受到支持與尊重。」黃淑君表示，新北市基層公務員長期加班、承擔繁重業務，應獲得具體回饋。錢花得下去，未來才更容易補足缺額，市政效率也才能真正提升。

黃淑君呼籲市府正視這筆賸餘人事費，提出具體回饋方案，「照顧好現有人力，就是提升行政效能的第一步。」

林正壹表示，公務人員進出缺額，都會有作業時間，很多機關都會有缺額空窗期，人事費用就會減少，這是中央與地方都有的情況。

林正壹強調，這些剩餘費用依照國家規定無法評分給所有人，但市府會持續爭取更多職務加給與法定加幾，改善公務人員工作環境。

公務員 加班費

延伸閱讀

新北代理教師薪資延遲發放 民代籲教育局與各校統一流程

新北綠議員將提案普發1萬6000元 市府：新北累計虧損887億

Uber調降趟次獎勵遭外送員投訴 新北勞工局：應由中央訂專法規範

新北師壓力大…十分之一曾尋求心理諮商 議員要求給充分支持

相關新聞

北市擬增12座火化爐挨轟為滿足新北需求 殯葬處曝原因

北市府規畫擴建懷愛館後方火葬場，增12座火化爐，議員何孟樺質疑，依殯葬處委外廠商估算若單純滿足北市亡者需求，只需增1座火...

新北人事費年剩1.7億 議員籲回饋留下來的基層公務員

公務人員缺額年年增加，尤其社工、稽查人力嚴重不足。新北市議員黃淑君指出，新北市去年度人事費用編列9.4億元，但賸餘1.7...

24日淡水漁人碼頭聽民歌看煙火 新北捷運班距加密

2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀最終場24日登場，當晚一系列表演活動在淡水漁人碼頭上演，晚間6時起新北捷運公司主辦的...

北市驚現「美洲街」 民眾大酸烏龍路牌瞬間出國「下次有非洲嗎？」

台北市北投區「洲美街」改名？有民眾近日發現，承德路七段與文林北路交叉口的標誌牌面誤植，寫成「美洲街」，議員批北市府螺絲鬆...

煙火太美大稻埕人潮擠爆 民眾怨「卡死出不去」：以為跨年

大稻埕夏日節昨晚施放300秒主題煙火秀，因先前楊柳颱風攪局，昨晚煙火發數加碼，精彩度讓民眾讚「太漂亮」，不過因民眾湧入大...

不滿果菜市場放蘆洲 上百居民陳抗

新北三重果菜市場遷至蘆洲銀河灣一案引反彈，綠營議員昨陪蘆洲居民到議會陳情，批市府蠻幹，讓小小蘆洲硬吞大量體的三重果菜市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。