新北人事費年剩1.7億 議員籲回饋留下來的基層公務員

公務人員缺額年年增加，尤其社工、稽查人力嚴重不足。新北市議員黃淑君指出，新北市去年度人事費用編列9.4億元，但賸餘1.7億元，她認為，這筆經費既屬人事編列，就應合理回饋給現有第一線基層公務員，而不是任其閒置。人事處長林正壹回覆，國家經費不能這樣處理，會持續爭取更多職務加給，但黃淑君認為，要有更多獎勵機制，留住堅持下來的人。

黃淑君說，依據公務人員俸給法及相關規定，地方政府雖然不能自行創設新的固定性待遇項目，但在現行法規允許的範圍內，仍可透過「繁重加給」、「專業加給」、「加班費」及「獎勵金」等方式，讓基層同仁獲得實質補助。

黃淑君建議，市府應積極研議相關加給與獎勵措施，以提升公務員待遇與留任誘因。黃淑君指出，新北市是全國人口最多的直轄市，市政業務龐大、人事負擔沉重，卻長期面臨「人多事雜、編制不足」的窘境，尤其社工人員、環保、衛生稽查人員，都是一人多工。

「我們要的不是帳面上的1.7億賸餘，而是讓留下來的同仁感受到支持與尊重。」黃淑君表示，新北市基層公務員長期加班、承擔繁重業務，應獲得具體回饋。錢花得下去，未來才更容易補足缺額，市政效率也才能真正提升。

黃淑君呼籲市府正視這筆賸餘人事費，提出具體回饋方案，「照顧好現有人力，就是提升行政效能的第一步。」

林正壹表示，公務人員進出缺額，都會有作業時間，很多機關都會有缺額空窗期，人事費用就會減少，這是中央與地方都有的情況。

林正壹強調，這些剩餘費用依照國家規定無法評分給所有人，但市府會持續爭取更多職務加給與法定加幾，改善公務人員工作環境。