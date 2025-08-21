24日淡水漁人碼頭聽民歌看煙火 新北捷運班距加密

2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀最終場24日登場，當晚一系列表演活動在淡水漁人碼頭上演，晚間6時起新北捷運公司主辦的「下一站，憶起唱民歌」演唱會開場，晚間8時在淡水河壓軸綻放「戀人之橋」主題煙火秀，展現淡水港灣的繁榮與特色。新北捷運公司也將班距加密服務旅客。

主辦單位表示，24日晚間登場的「戀人之橋」煙火秀，以七夕鵲橋為靈感，融合多層次煙火特效與水面光影設計，打造專屬夏夜的愛情告白，拱型特效煙火勾勒出愛情吊橋意象，結合橋型光軸與跑動煙火，營造戀人攜手走橋的畫面，12吋高空煙火彈，搭配牡丹、大麗系列大光珠交錯綻放，夢幻花雨傾瀉夜空，象徵情感層層綻放。

水面施放虎尾與千輪煙火，打造壯麗千花樹，千朵光花怒放於淡水河上，整場煙火節奏利用跑動式串聯中高低空施放，左右交錯、上下呼應，畫面充滿張力與驚喜。

今年適逢民歌50周年，淡水是民歌的起源地之一，在淡水聽民歌別具意義，新北捷運公司策畫「下一站，憶起唱民歌」演唱會，由廣播金鐘獎主持人徐哲緯主持，由九天民俗技藝團開場，演唱陣容包含實力派歌手黃韻玲、萬芳、殷正洋、南方二重唱、謝宇威及廖柏青等演唱，經典民歌呼應淡水的山、河與海，透過動人旋律，帶領大家一起重溫1970至80的黃金民歌年代，營造漁港復古懷舊風情，搭配仲夏繽紛樂煙火秀，為夏夜增添詩意與感動。

此外，為帶領旅客重溫動人的民歌時光，即日起至9月7日止，新北捷運公司推出富有懷舊氛圍的「民歌時光列車」，由民歌手廣播陪你一路懷舊旅程，並推限量珍藏版「民歌時光一日票」，除當日無限次搭乘外，還可透過NFC感應解鎖民歌小故事，帶給旅客別具趣味的體驗；輕軌紅樹林站與淡水漁人碼頭站，布置民歌主題裝置，並舉辦拍照打卡、標註好友抽好禮活動。