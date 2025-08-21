北市驚現「美洲街」 民眾大酸烏龍路牌瞬間出國「下次有非洲嗎？」

台北市北投區「洲美街」改名？有民眾近日發現，承德路七段與文林北路交叉口的標誌牌面誤植，寫成「美洲街」，議員批北市府螺絲鬆，「一流城市、二流疏失」，要求立即更正錯誤。交工處回應，昨晚已責成廠商拆除並限期改善。

議員陳賢蔚接獲民眾陳情，北投區承德路七段與文林北路交叉口一面剛施作完成的標誌牌面，上頭字樣為「往美洲街，加油站」、「承德路六段巷道」、「靠外側車道行駛」；其中，應是「洲美街」被寫成「美洲街」，讓人覺得傻眼、荒謬。

陳賢蔚批，從牌面的設計、施作、監工到完工，都沒有人發現問題，充分顯示市府在相關流程上有明顯疏失。螺絲沒有拴緊，就會出現這種烏龍工程，不僅影響市民觀感，更讓用路人產生混淆。他已要求市府立即更正錯誤，並全面檢討內部流程，確保未來相關設施的設計與施作要更加嚴謹，不能重演這樣的荒唐情況。

有民眾直呼太烏龍，不講還以為是新地標，笑說「一塊路牌讓台北瞬間出國」，下次會有非洲路嗎？