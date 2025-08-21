快訊

藏了10年首被揭露！北韓最隱密飛彈基地衛星圖曝 緊鄰中國大陸有原因

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

北市驚現「美洲街」 民眾大酸烏龍路牌瞬間出國「下次有非洲嗎？」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市承德路七段與文林北路交叉口一面剛施作完成的標誌牌面，上頭的「洲美街」寫成「美洲街」。圖／陳賢蔚提供
北市承德路七段與文林北路交叉口一面剛施作完成的標誌牌面，上頭的「洲美街」寫成「美洲街」。圖／陳賢蔚提供

台北市北投區「洲美街」改名？有民眾近日發現，承德路七段與文林北路交叉口的標誌牌面誤植，寫成「美洲街」，議員批北市府螺絲鬆，「一流城市、二流疏失」，要求立即更正錯誤。交工處回應，昨晚已責成廠商拆除並限期改善。

議員陳賢蔚接獲民眾陳情，北投區承德路七段與文林北路交叉口一面剛施作完成的標誌牌面，上頭字樣為「往美洲街，加油站」、「承德路六段巷道」、「靠外側車道行駛」；其中，應是「洲美街」被寫成「美洲街」，讓人覺得傻眼、荒謬。

陳賢蔚批，從牌面的設計、施作、監工到完工，都沒有人發現問題，充分顯示市府在相關流程上有明顯疏失。螺絲沒有拴緊，就會出現這種烏龍工程，不僅影響市民觀感，更讓用路人產生混淆。他已要求市府立即更正錯誤，並全面檢討內部流程，確保未來相關設施的設計與施作要更加嚴謹，不能重演這樣的荒唐情況。

有民眾直呼太烏龍，不講還以為是新地標，笑說「一塊路牌讓台北瞬間出國」，下次會有非洲路嗎？

台北市交工處設施科長許銓倫回應，該標誌牌面是近期交工處更換為內照式標誌路口。由於是施工廠商印製錯誤造成，交工處已責成廠商於昨晚拆除，並限期改善；施作錯誤部分，將就施工廠商及監造依約處理。

北市議員陳賢蔚接獲民眾陳情，北投區承德路七段與文林北路交叉口一面剛施作完成的標誌牌面，上頭的「洲美街」寫成「美洲街」，直呼荒謬。圖／陳賢蔚提供
北市議員陳賢蔚接獲民眾陳情，北投區承德路七段與文林北路交叉口一面剛施作完成的標誌牌面，上頭的「洲美街」寫成「美洲街」，直呼荒謬。圖／陳賢蔚提供
北市議員陳賢蔚接獲民眾陳情，北投區承德路七段與文林北路交叉口一面剛施作完成的標誌牌面，上頭的「洲美街」寫成「美洲街」，直呼荒謬。圖／陳賢蔚提供
北市議員陳賢蔚接獲民眾陳情，北投區承德路七段與文林北路交叉口一面剛施作完成的標誌牌面，上頭的「洲美街」寫成「美洲街」，直呼荒謬。圖／陳賢蔚提供

標誌 北市府

延伸閱讀

「員工不必一直繃緊！」北市老牌牛排館讓服務生坐下休息 網讚超暖心

非洲盃男籃／排名非洲第一竟出局 南蘇丹爆冷止步16強

北市16間停車場沒登記證卻營業 停管處將使出「強制手段」

蔣萬安拋童子賢組閣 總統府火速冷回...北市用1句話酸爆

相關新聞

北市信義區晚間停電481戶受影響 民眾酸「周末公投反映民意」

台北市信義區今晚11時左右發生停電狀況，不少民眾在社團發文。台電回覆，晚間9時44分因分歧線路跳脫，約有481戶停電，目...

北市驚現「美洲街」 民眾大酸烏龍路牌瞬間出國「下次有非洲嗎？」

台北市北投區「洲美街」改名？有民眾近日發現，承德路七段與文林北路交叉口的標誌牌面誤植，寫成「美洲街」，議員批北市府螺絲鬆...

煙火太美大稻埕人潮擠爆 民眾怨「卡死出不去」：以為跨年

大稻埕夏日節昨晚施放300秒主題煙火秀，因先前楊柳颱風攪局，昨晚煙火發數加碼，精彩度讓民眾讚「太漂亮」，不過因民眾湧入大...

不滿果菜市場放蘆洲 上百居民陳抗

新北三重果菜市場遷至蘆洲銀河灣一案引反彈，綠營議員昨陪蘆洲居民到議會陳情，批市府蠻幹，讓小小蘆洲硬吞大量體的三重果菜市場...

板南線尖峰塞爆 北捷拆車廂座椅因應

台北捷運公司本月18日起將兩列加班列車改從江子翠站發車，希望紓解江子翠、龍山寺站上班人潮，卻導致板橋、新埔站月台人潮擠得...

雙北傳統市場拚改造 台北用創意行銷 新北改建老市場

雙北努力改造傳統市場，台北市長蔣萬安鼓勵局處發揮創意，學習曼谷恰圖恰市集、先前東京築地市場經驗，用更新穎抓眼球手法，包裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。