煙火太美大稻埕人潮擠爆 民眾怨「卡死出不去」：以為跨年
大稻埕夏日節昨晚施放300秒主題煙火秀，因先前楊柳颱風攪局，昨晚煙火發數加碼，精彩度讓民眾讚「太漂亮」，不過因民眾湧入大稻埕擠爆，就有人抱怨「看5分鐘煙火花40分鐘出去」、「差點以為跨年了。」
昨晚的大稻埕煙火，施放300秒煙火秀，因整併原訂8月13日的煙火發數雙倍綻放，美麗煙火呈現金色流蘇與菊型煙火同步綻放，宛如金光灑落水面，讓現場看煙火民眾讚嘆連連，其中視覺效果達600公尺的壯觀震撼，還有民眾說，太漂亮了！
不過煙火施放後散場，卻因人潮太多擠爆周邊水門，有網友在社群貼文罵「誰說大稻埕比較好，交通一樣癱瘓，還要等紅綠燈，人簡直出不去...」，網友說，「看5分鐘煙火，花了40分鐘才出去，真的謝了，差點以為今天跨年了。」
還有網友說，「放完煙火後，碼頭完全卡死出不去，還是平日，8月30日假日最終場應該更塞。」
