雙北傳統市場拚改造 台北用創意行銷 新北改建老市場

雙北努力改造傳統市場，台北市長蔣萬安鼓勵局處發揮創意，學習曼谷恰圖恰市集、先前東京築地市場經驗，用更新穎抓眼球手法，包裝台北特色。新北昨宣布改建使用50年的新莊第一市場，市長侯友宜說，總投入經費逾69億改造全市市場。

蔣萬安本周市政會議聽取市場處報告傳統市場行銷活動計畫，裁示公家機關也可以做到「顧客導向」新思維，舉妻子為例，平常要照顧三個孩子，有時要下廚做飯，但備料最花時間，請市場處研議在傳統市場導入類似「即烹食材包」或「免洗食材組」，讓攤商拓展客源、提升品牌形象。

「市場改建不能只是換新房子，更應該一次全方位升級。」蔣萬安也說，要讓市民走進來第一眼就感受到乾淨、衛生、安全又好逛、好買。請觀傳局、文化局推一把，結合美食故事、文化創作以及旅遊行銷，讓城市魅力被更多國際的友人看見。

新北新莊第一市場位於新莊老街附近，原有攤商共301攤，原址未來搭配新莊老街百年風貌計畫改造，新市場將在新莊文高二用地改建，預計2032年完工。經發局長盛筱蓉昨表示，未來保留老攤商同時，引進文創輕食、青年創業、環保惜食等公共服務，讓市場兼具溫度與質感。

侯友宜表示，新北2019年起已完成13座市場改造、3座新改建，公私部門投入經費12.64億元，後續將再完成8座市場改造及6座市場新改建，預估民間投資25億，政府機關再投入近31.75億元，總投入經費69.39億元。