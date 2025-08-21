不滿果菜市場放蘆洲 上百居民陳抗

新北三重果菜市場遷至蘆洲銀河灣一案引反彈，綠營議員昨陪蘆洲居民到議會陳情，批市府蠻幹，讓小小蘆洲硬吞大量體的三重果菜市場，宛如「相撲選手穿緊身褲、榴槤放醬料碟」，群眾高呼「要公園要醫院，終止銀河灣計畫」。

市府說，之前開說明會是為與當地溝通，面對市民建議或疑慮，不只照法定程序，也希望各面向都做到完整。外傳蘆洲銀河灣在侯友宜任內不會定案，農業局長諶錫輝說，會持續與地方溝通，找尋共識。

議員李倩萍說，蘆洲僅7.4平方公里、人口近20萬，是全台人口密度最高區域之一，區內主要幹道多是四線道，聯外道路有限，蔬果運輸車流恐讓交通大亂，居民安全首當其衝。

「犯錯不可怕，最怕知錯不改。」李倩萍說，市府推銀河灣沒人有意見，但說明會後，市府至今沒任何回覆，要求立即撤回錯誤選址，蘆洲人要公園、醫院與完善的公共設施，不排除用激烈方式發動更大抗爭。

議員顏蔚慈強調「蘆洲人沒比較細漢」，她說，蘆洲南北側計畫原規畫公24公園等，市府在未經公開展覽與說明下變更為果菜市場用地，蘆洲人過去抗爭捷運機廠、變電所、水肥投入口，侯剩1年多任期，草率推影響地方命運甚巨的案件，蘆洲人無法接受。

議員陳啟能說，三重果菜在前市長朱立倫時期確定採原地重建，如今「侯市長打臉侯副市長」。

國民黨議員黃桂蘭則表示，蘆洲銀河灣反對聲浪加大，市府應聽從民意，宣布暫緩或尋求其他地點、替代方案。

蘆洲居民張小姐說，市府利用資訊不對等欺瞞市民，把全台交易量第二的果菜批發市場放到全台人口密度第二高的蘆洲，宛如「相撲選手穿緊身褲、榴槤放醬料碟」，他們非次等公民，盼市府尊重民意。