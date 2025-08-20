石門青山步道修復中 新北議員盼替代景點拼觀光

快訊

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
青山步道受損嚴重，歷經災情之後步道進行修繕工程就一直封閉至今。 圖/紅樹林有線電視提供
青山步道受損嚴重，歷經災情之後步道進行修繕工程就一直封閉至今。 圖/紅樹林有線電視提供

去年10月山陀兒颱風過境帶來的超大豪雨讓石門區的熱門景點青山步道受損嚴重，歷經災情之後步道進行修繕工程就一直封閉至今。而原本市議員鄭宇恩希望觀光能盡快復甦，因此期望步道修復到哪就開放到哪，不過日前公所邀集會勘說明修繕進度也確定步道無法分段開放。為此市議員也要求公所審慎評估其他替代觀光亮點，要在青山瀑布步道完工前，吸引觀光客造訪石門。

市議員鄭宇恩提及，受創的步道上還有被大水沖刷而下的泥土及碎石堆積，相當的不好行走，還有部分段通行足跡還被巨石擋道，步道的修復難度大增，不論是人力、機具還是材料的進場都相當不容易，其中還有工區的問題，也讓修到哪開放到哪的構想幾乎不可能行。

市議員鄭宇恩再表示，青山瀑布步道預計要到明年115年下半年才有機會開放，因此附近的觀光就會被影響兩年的時間，為此也在會勘中建議公所審慎評估其他的替代觀光亮點，要在青山瀑布步道完工前，吸引觀光客多多造訪石門。

石門 議員

