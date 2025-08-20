快訊

AI導演我最行 新北淡水企業攜手崁頂里影像學習營

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北大導演AI導演我最行，影像學習課程，特別與亞東科技大學合作，在淡水校區，透過學校USR不僅是提供場地設備，還有大學生一起參與來協助社區居民學習。 圖/紅樹林有線電視提供
網路世代來臨，網友們會透過網路進行直播、照相以及拍攝影片來分享生活還有傳遞感受，甚至是運用AI軟體，為了回饋地方，紅樹林有線電視，新北市公用頻道活化運用委員會及崁頂里舉辦特別舉辦了，新北大導演AI導演我最行，影像學習課程，特別與亞東科技大學合作，在淡水校區，透過學校USR不僅是提供場地設備，還有大學生一起參與來協助社區居民學習。

紅樹林有線電視經理陳文斌表示，網路短影音時代的來臨，許多故事都是透過影片傳達，由紅樹林有線電視與亞東科大以及里長辦公室，開辦「影像製作學習營」透過專業講師的教導，讓學員簡單利用平板來使用，目前非常熱門的AI軟體來進行課程剪輯。

亞東科大系主任 吳槐桂表示，網路上AI的運用愈來愈多，因此感謝紅樹林有線電視與崁頂里辦公室，運用USR這個機會，來提供30台的平板電腦還有上課空間，來一起共襄盛舉。

崁頂里長吳庭岳表示，里民透過課程，學習到如何用AI製作短影音的影片，希望里民經過老師的指導，都能成為影像剪接的高手，跟的上潮流，這次非常感謝紅樹林有線電視，帶來這麼好的資源，開辦影音學堂，期盼每一位學員都可運用AI成為紀錄生活的創作家。

