新北淡水獅子會公益捐血 好料贈品目標1300袋
炎炎夏日，為了幫助缺血的血庫解決血荒的問題，昨天淡水獅子會主辦捐血活動，這次主辦單位出動六部捐血車，陣仗相當大，雖然天氣炎熱卻有不少民眾，等著捐血資料準備抽血，現場也許多路過的民眾順道來捐血，更有滿滿的贈品，也就是這次捐血活動希望能夠達到1300袋的目標。
雖然氣溫高達35度，不過淡水民眾還是一樣踴躍捐出熱血，為此還募集了許多豐富紀念品，包括了許多餐具組合非常豐富，現在還有健康血壓檢測，一起來為捐出熱的民眾加油打氣。
主辦單位表示，捐血活動可以再為國家注入新血，也為長期鬧血荒的血庫注入新能量，而如今現在為了解決全國缺血的問題，這次出動6輛捐血車，目標1300袋，希望在炎炎夏日號招大家來響應公益，代表著台灣不畏懼困難的社會精神，讓這場捐血活動格外的溫馨。
