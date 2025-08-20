新北市貢寮攜手基隆監理站 機車考照下鄉服務

為便利偏遠地區居民考取機車駕照，提升交通安全意識，貢寮區公所與基隆監理站攜手合作，於今（20）日於區公所行政大樓廣場及四樓舉辦「機車考照下鄉服務」，考生涵蓋剛滿18歲青年、最高齡70歲長者及多位新住民，充分展現地方多元參與與考照需求。

考照流程自上午8時起正式展開，全程比照監理站標準程序，包括道路安全講習、筆試與實地路考三階段。筆試採電腦測驗，合格後隨即進行路考，內容涵蓋直線行駛、各式彎道與定點停車等實務操作。現場由區公所與監理站工作人員全程協助，降低考試障礙，確保考生順利應試。

基隆監理站表示，本次除提供機車駕照考試服務外，亦同步辦理高齡駕照換照作業，並可於當日完成，真正落實「一站式便民服務」的理念。

貢寮區公所主任秘書陳堅榮指出，貢寮位處東北角偏遠地區，前往基隆監理站單程需時超過兩小時，交通不便導致當地青年與居民考照困難。另偏鄉公共運輸資源有限，機車已成為居民日常主要代步工具。為解決實際需求，區公所特別與監理站合作，將考照服務帶進社區，協助年輕人合法上路，也讓高齡者能就近換照，共同提升用路安全。