新北市貢寮攜手基隆監理站 機車考照下鄉服務

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區公所與基隆監理站攜手合作，於區公所行政大樓廣場及四樓舉辦「機車考照下鄉服務」。 圖/觀天下有線電視提供
貢寮區公所與基隆監理站攜手合作，於區公所行政大樓廣場及四樓舉辦「機車考照下鄉服務」。 圖/觀天下有線電視提供

為便利偏遠地區居民考取機車駕照，提升交通安全意識，貢寮區公所與基隆監理站攜手合作，於今（20）日於區公所行政大樓廣場及四樓舉辦「機車考照下鄉服務」，考生涵蓋剛滿18歲青年、最高齡70歲長者及多位新住民，充分展現地方多元參與與考照需求。

考照流程自上午8時起正式展開，全程比照監理站標準程序，包括道路安全講習、筆試與實地路考三階段。筆試採電腦測驗，合格後隨即進行路考，內容涵蓋直線行駛、各式彎道與定點停車等實務操作。現場由區公所與監理站工作人員全程協助，降低考試障礙，確保考生順利應試。

基隆監理站表示，本次除提供機車駕照考試服務外，亦同步辦理高齡駕照換照作業，並可於當日完成，真正落實「一站式便民服務」的理念。

貢寮區公所主任秘書陳堅榮指出，貢寮位處東北角偏遠地區，前往基隆監理站單程需時超過兩小時，交通不便導致當地青年與居民考照困難。另偏鄉公共運輸資源有限，機車已成為居民日常主要代步工具。為解決實際需求，區公所特別與監理站合作，將考照服務帶進社區，協助年輕人合法上路，也讓高齡者能就近換照，共同提升用路安全。

基隆 貢寮 監理站

影／大稻埕煙火今晚雙倍施放 「金埕水漾」營造金光灑落水面

台北市「2025大稻埕夏日節」煙火秀今晚8點在大稻埕碼頭施放，由於上周因颱風影響取消的場次併入今晚，煙火規模大幅擴大，施...

北市16間停車場沒登記證卻營業 停管處將使出「強制手段」

台北市路外公共停車場營業，需要領有停管處登記證才能營業，目前北市轄下有1340處民營停車場，遭審計報告調查初有16處有營...

板南線加班車措施引民怨 新北議員要求北捷檢討

台北捷運公司18日起將原在亞東醫院發車的兩列加班列車，改為江子翠站發車，原是希望紓解江子翠、龍山寺上班人潮，卻引爆新埔、...

新北市雙溪太平路勝利街路口 將設停止線強化安全

新北市雙溪區太平路為當地車流最為密集的主要幹道，然而與勝利街交叉路口因交通標示不明確，經常發生視線死角與險象環生的交通危機。為改善用路安全，市議員林裔綺服務處今(20)日會同警分局交通組前往現場會勘，研擬設置停止線與反光鏡等改善措施。

新北淡水獅子會公益捐血 好料贈品目標1300袋

炎炎夏日，為了幫助缺血的血庫解決血荒的問題，淡水獅子會主辦捐血活動，這次主辦單位出動六部捐血車，陣仗相當大，雖然天氣炎熱卻有不少民眾，等著捐血資料準備抽血，現場也許多路過的民眾順道來捐血，更有滿滿的贈品，也就是這次捐血活動希望能夠達到1300袋的目標。

