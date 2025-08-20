新北市雙溪太平路勝利街路口 將設停止線強化安全

新北市雙溪區太平路為當地車流最為密集的主要幹道，然而與勝利街交叉路口因交通標示不明確，經常發生視線死角與險象環生的交通危機。為改善用路安全，市議員林裔綺服務處今(20)日會同警分局交通組前往現場會勘，研擬設置停止線與反光鏡等改善措施。

市議員林裔綺服務處主任黃朝銘表示，該路口長期以來存在視線不良與車輛進出不順的問題，特別是勝利街欲駛出太平路的車輛，常因無法清楚判斷來車情形，導致發生擦撞或險象頻生。經現場勘查後，初步決議在勝利街口設置「停止線」，並加裝「反光鏡」，以利駕駛人清楚掌握左右來車動態，提升通行安全。

黃朝銘指出，交通安全無小事，尤其雙溪區地形狹長、巷弄眾多，許多路口因視線死角及標線不足，對居民構成潛在危險。感謝交通分局積極配合現勘與規劃，服務處也會持續追蹤改善進度，盼能儘速完成設施設置，為雙溪居民打造更安全的通行環境。