快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

新北市雙溪太平路勝利街路口 將設停止線強化安全

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
太平路為當地車流最為密集的主要幹道，然而與勝利街交叉路口因交通標示不明確，經常發生視線死角與險象環生的交通危機。 圖/觀天下有線電視提供
太平路為當地車流最為密集的主要幹道，然而與勝利街交叉路口因交通標示不明確，經常發生視線死角與險象環生的交通危機。 圖/觀天下有線電視提供

新北市雙溪區太平路為當地車流最為密集的主要幹道，然而與勝利街交叉路口因交通標示不明確，經常發生視線死角與險象環生的交通危機。為改善用路安全，市議員林裔綺服務處今(20)日會同警分局交通組前往現場會勘，研擬設置停止線與反光鏡等改善措施。

市議員林裔綺服務處主任黃朝銘表示，該路口長期以來存在視線不良與車輛進出不順的問題，特別是勝利街欲駛出太平路的車輛，常因無法清楚判斷來車情形，導致發生擦撞或險象頻生。經現場勘查後，初步決議在勝利街口設置「停止線」，並加裝「反光鏡」，以利駕駛人清楚掌握左右來車動態，提升通行安全。

黃朝銘指出，交通安全無小事，尤其雙溪區地形狹長、巷弄眾多，許多路口因視線死角及標線不足，對居民構成潛在危險。感謝交通分局積極配合現勘與規劃，服務處也會持續追蹤改善進度，盼能儘速完成設施設置，為雙溪居民打造更安全的通行環境。

議員 反光鏡

延伸閱讀

新北民進黨團提案普發4.6萬 藍：中央還新北2500億可發5萬

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

幕後／漢子與川伯有情結？一張圖透露兩人「氣口相投」同掛人

新北照管員負責案量多壓力大 衛生局：跨區調度人力減輕負擔

相關新聞

影／大稻埕煙火今晚雙倍施放 「金埕水漾」營造金光灑落水面

台北市「2025大稻埕夏日節」煙火秀今晚8點在大稻埕碼頭施放，由於上周因颱風影響取消的場次併入今晚，煙火規模大幅擴大，施...

北市16間停車場沒登記證卻營業 停管處將使出「強制手段」

台北市路外公共停車場營業，需要領有停管處登記證才能營業，目前北市轄下有1340處民營停車場，遭審計報告調查初有16處有營...

板南線加班車措施引民怨 新北議員要求北捷檢討

台北捷運公司18日起將原在亞東醫院發車的兩列加班列車，改為江子翠站發車，原是希望紓解江子翠、龍山寺上班人潮，卻引爆新埔、...

新北市雙溪太平路勝利街路口 將設停止線強化安全

新北市雙溪區太平路為當地車流最為密集的主要幹道，然而與勝利街交叉路口因交通標示不明確，經常發生視線死角與險象環生的交通危機。為改善用路安全，市議員林裔綺服務處今(20)日會同警分局交通組前往現場會勘，研擬設置停止線與反光鏡等改善措施。

新北市貢寮攜手基隆監理站 機車考照下鄉服務

為便利偏遠地區居民考取機車駕照，提升交通安全意識，貢寮區公所與基隆監理站攜手合作，於今（20）日於區公所行政大樓廣場及四樓舉辦「機車考照下鄉服務」，考生涵蓋剛滿18歲青年、最高齡70歲長者及多位新住民，充分展現地方多元參與與考照需求。

新北淡水獅子會公益捐血 好料贈品目標1300袋

炎炎夏日，為了幫助缺血的血庫解決血荒的問題，淡水獅子會主辦捐血活動，這次主辦單位出動六部捐血車，陣仗相當大，雖然天氣炎熱卻有不少民眾，等著捐血資料準備抽血，現場也許多路過的民眾順道來捐血，更有滿滿的贈品，也就是這次捐血活動希望能夠達到1300袋的目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。