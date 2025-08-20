聽新聞
北捷新埔、板橋上班尖峰人潮塞爆 4部列車拆座位塞人上車
台北捷運在18日調整板南線平日上午尖峰通勤列車，造成新埔、板橋兩站要上車的民眾不滿，表達更擁擠、難上車的狀況。北捷今將板南線尖峰的上午8時到8時半列車，安排4部空間優化，將座位區拆卸，以利更多民眾搭乘上車。
北捷在6月時，在尖峰時段的板南線，新增6部的加班列車，其中2部從板橋出發、4部從亞東醫院發車，但仍是難以紓解人潮，尤其龍山寺站和江子翠站的民眾，有車還是難擠上去。
對此，北捷近期再調度2列次，在江子翠站發車載客，不料，新埔站、板橋站出現更多等候的人潮，不僅引起民怨，現場更像耶誕城等狀況。
北捷說明，為提升板南線尖峰整體輸運效率，在8月18日起，調整平日上午尖峰2班加班車載客起站，由原亞東醫院站改為江子翠站。
北捷說，同時從20日起，板南線每日最尖峰時段為上午8時到8時30分，安排4部空間優化列車於前述時段上線服務，提供更多空間供旅客搭乘，也呼籲旅客，搭乘時請多往車廂內部移動。
北捷強調，後續將觀察實際旅客輸運情形，滾動調整列車排班措施。
