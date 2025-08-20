快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷新埔、板橋上班尖峰人潮塞爆 4部列車拆座位塞人上車

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
板南線加班車改從江子翠站出發，卻導致新埔站、板橋站塞到爆。記者葉德正／攝影
板南線加班車改從江子翠站出發，卻導致新埔站、板橋站塞到爆。記者葉德正／攝影

台北捷運在18日調整板南線平日上午尖峰通勤列車，造成新埔、板橋兩站要上車的民眾不滿，表達更擁擠、難上車的狀況。北捷今將板南線尖峰的上午8時到8時半列車，安排4部空間優化，將座位區拆卸，以利更多民眾搭乘上車。

北捷在6月時，在尖峰時段的板南線，新增6部的加班列車，其中2部從板橋出發、4部從亞東醫院發車，但仍是難以紓解人潮，尤其龍山寺站和江子翠站的民眾，有車還是難擠上去。

對此，北捷近期再調度2列次，在江子翠站發車載客，不料，新埔站、板橋站出現更多等候的人潮，不僅引起民怨，現場更像耶誕城等狀況。

北捷說明，為提升板南線尖峰整體輸運效率，在8月18日起，調整平日上午尖峰2班加班車載客起站，由原亞東醫院站改為江子翠站。

北捷說，同時從20日起，板南線每日最尖峰時段為上午8時到8時30分，安排4部空間優化列車於前述時段上線服務，提供更多空間供旅客搭乘，也呼籲旅客，搭乘時請多往車廂內部移動。

北捷強調，後續將觀察實際旅客輸運情形，滾動調整列車排班措施。

板南線加班車改從江子翠站出發，卻導致新埔站、板橋站塞到爆。記者葉德正／攝影
板南線加班車改從江子翠站出發，卻導致新埔站、板橋站塞到爆。記者葉德正／攝影

車廂 板南線 台北捷運

延伸閱讀

板南線加班車措施引民怨 新北議員要求北捷檢討

北捷紅線車廂突冒煙…民眾竄逃 竟是手機釀禍

年薪278萬元職缺找到人 北捷遊憩公司總經理由他出任

暴雨轟九州！日本新幹線「排長隊」避難奇景曝光 台人憶：當年北捷也這樣

相關新聞

北市16間停車場沒登記證卻營業 停管處將使出「強制手段」

台北市路外公共停車場營業，需要領有停管處登記證才能營業，目前北市轄下有1340處民營停車場，遭審計報告調查初有16處有營...

板南線加班車措施引民怨 新北議員要求北捷檢討

台北捷運公司18日起將原在亞東醫院發車的兩列加班列車，改為江子翠站發車，原是希望紓解江子翠、龍山寺上班人潮，卻引爆新埔、...

北捷新埔、板橋上班尖峰人潮塞爆 4部列車拆座位塞人上車

台北捷運在18日調整板南線平日上午尖峰通勤列車，造成新埔、板橋兩站要上車的民眾不滿，表達更擁擠、難上車的狀況。北捷今將板...

眼睛腫痛竟是鼻竇炎 新店慈濟醫院內視鏡及引流手術解除病灶

新北84歲李爺爺半個月前突然出現右眼腫脹情形，他不以為意，過2周出現疼痛、影響視野才就醫。醫師診斷為急性鼻竇炎併發右眼上...

新莊第一市場露改建露曙光 將於2029年動工、2032年完工

新北新莊第一市場位於新莊老街附近，已使用50年，建物老舊待改造，原有攤商共301攤，原址未來搭配新莊老街拜年風貌計畫改造...

亞東醫院開心手術破1萬例 病患分享重生喜悅「我有顆年輕的心」

心臟能否正常跳動往往命懸一線，亞東醫院心臟外科團隊今宣布開心手術達1萬例，幫助1萬個病患及無數家庭重生，院方邀病友回娘家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。